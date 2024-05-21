Папа Франциск отметил об опасных последствиях климатического кризиса

Климатический кризис "дошел до точки невозврата", поскольку планета продолжает испытывать последствия глобального потепления. Папа Римский Франциск предупредил, что последствия климатического кризиса "уже очевидны и серьезно влияют на все большую часть населения планеты". Об этом пишет итальянское информационное агентство Adnkronos, передает УНН.

Детали

Папа Римский Франциск сделал заявление относительно ситуации вокруг процесса изменения климата.

Времени больше нет: поскольку глобальное потепление приближается к ужасающему рубежу в 1,5 градуса к первой половине 2030 года, его последствия уже очевидны и серьезно влияют на все большую часть населения планеты - сказал Папа Франциск.

Проблема обсуждалась во время климатического саммита в Ватикане, рассматривалась тема тесной взаимосвязи между экологической и социальной устойчивостью.

Речь шла о том, что самые бедные слои населения (и те, кто меньше всего ответственен за загрязняющие выбросы) страдают от самых серьезных последствий изменения климата, начиная с экстремальных явлений, таких как наводнения и засухи.

Было отмечено, что изменения должны происходить на местном и национальном уровнях, чтобы иметь конкретное глобальное преимущество.

Напомним,

Папа Римский Франциск на фоне войны в Украине и боевых действий между Израилем и ХАМАС призвал прекратить огонь и отметил, что "мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война".