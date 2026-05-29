Папа Лев XIV заявил, что теория "справедливой войны" больше не соответствует современности

Папа Римский Лев XIV поставил под сомнение одну из старейших доктрин Католической церкви об оправдании войн, заявив, что теория "справедливой войны" устарела. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Свою позицию понтифик изложил в первой большой энциклике под названием Magnifica Humanitas ("Величественное человечество"), обнародованной на этой неделе. В документе он подчеркнул, что концепция, которая веками использовалась для оценки законности войн, больше не соответствует современным реалиям.

Теория "справедливой войны", которая слишком часто использовалась для оправдания любой войны, сейчас устарела – написал Папа.

По его словам, у человечества есть более эффективные способы решения конфликтов, в частности "диалог, дипломатия и прощение".

В Ватикане объяснили позицию понтифика

Кардинал Блейз Купич, один из ближайших соратников Льва XIV, заявил, что понтифик обеспокоен тем, как мировые лидеры используют эту доктрину для оправдания начала войн.

Теория справедливой войны всегда должна была быть ограничением, а не разрешением – подчеркнул он.

В Reuters отмечают, что в последнее время теорию "справедливой войны" упоминали представители администрации президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, который использовал ее для защиты военных действий против Ирана. В то же время Лев XIV в своем документе осудил рост числа конфликтов в мире и предупредил об опасности новых войн, которые все больше зависят от современных технологий.

