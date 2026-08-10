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Произошло 170 боевых столкновений, враг запустил 6,3 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 1608 просмотра

В течение суток произошло 170 боевых столкновений, враг нанес 59 авиаударов и сбросил 180 управляемых авиабомб. Наиболее активные бои продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях.

Произошло 170 боевых столкновений, враг запустил 6,3 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток произошло 170 боевых столкновений. Враг запустил 6,3 тыс. дронов и сбросил 180 управляемых авиабомб, наиболее активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 59 авиационных ударов, сбросил 180 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6343 дрона-камикадзе и осуществил 1909 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил одну атаку, которая в настоящее время продолжается. В то же время оккупанты осуществили 46 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Старицы и Лимана.

На Купянском направлении сегодня враг осуществил один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Новоплатоновка.

Пятнадцать попыток захватчиков продвинуться зафиксировано на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Лиман, Диброва, Дроновка, Кривая Лука и Закитное; одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Рай-Александровки.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма вблизи Иванополья, Константиновки, Ильиновки, Новоселовки, Торского и Николаевполья.

Всего 20 атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Вольное, Новый Донбасс, Светлое, Белицкое, Новоалександровка, Васильевка, Котлино, Удачное, Сергеевка, Новониколаевка, Молодецкое и Новоплатоновка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 34 оккупанта и 23 — ранены; уничтожены три единицы автомобильной и пять единиц специальной техники врага. Повреждены четыре артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники противника. Уничтожены или подавлены 335 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Четыре атаки оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районах Калиновского, Даниловки, Егоровки и Рыбного.

Семь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижевка, Ровное, Горькое и Чаривное; три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах Новоселовки, Заречного и Новояковлевки; еще два боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

За сутки 9 августа рф потеряла 1470 военнослужащих и 1746 БпЛА — Генштаб10.08.26, 07:44 • 14621 просмотр

Антонина Туманова

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