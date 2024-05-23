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ГУР відомо про бункери путіна, інформація про них постійно оновлюється - Юсов

ГУР відомо про бункери путіна, інформація про них постійно оновлюється - Юсов

Київ • УНН

 • 74114 перегляди

Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України відомі місця розташування та кількість бункерів російського диктатора путіна, причому ця інформація постійно оновлюється.

Головне управління розвідки Міністерства оборони знає, де знаходяться бункери російського диктатора володимира путіна, а також їх кількість. Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Андрій Юсов, передає кореспондент УНН.

Так, інформація про них відома і постійно оновлююється

- сказав Юсов.

Так він відповів на питання про те, чи знає розвідка, де знаходиться бункер путіна. Юсов додав, що бункер у путіна не один.

Також він зазначив, що наразі не можна розкривати інформацію про кількість бункерів путіна.

Не будемо зараз розкривати, але додам, що один з позивних російського диктатора – "бункерний". Полюбляє він це діло, ховається у своїх глибоких підземеллях, як граф Дракула

- додав Юсов.

За його словами, путін не пускає до бункерів своїх двійників, а відправляє їх на інші завдання, де не так безпечно.

Нагадаємо

У минулому році у кремлі відкидали інформацію про те, що путін має двійників і провів більшу частину свого часу, захищаючись у ядерному бункері.

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