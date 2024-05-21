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Голова Пентагону розповів про стратегічну помилку Путіна

Київ • УНН

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Спроба Путіна розв'язати у 2024 році імперську агресивну війну 19-го століття проти України є стратегічною помилкою, вважає міністр оборони США Ллойд Остін.

Російський диктатор Володимир Путін намагається воювати проти України в масштабах 19 століття, що у 2024 році є стратегічною помилкою. Про це у понеділок, 20 травня, сказав міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-22), яке відбувалося у віртуальному форматі, передає УНН.

Деталі

Сили Путіна відкрили ще один фронт для захоплення суверенної української території. Кремлівські загарбники знищують українські села, вбивають невинних цивільних і бомблять цивільну інфраструктуру, у тому числі греблі та електростанції

міністр оборони США Ллойд Остін

За його словами, українські захисники ведуть важку боротьбу, але "російські війська сплачують високу ціну за агресію Путіна".

Путін робить ставку, що, зрештою, Україна впаде. І він робить ставку, що ця Контактна група розпадеться, але він помиляється

міністр оборони США Ллойд Остін

Міністр оборони США наголосив, що Україна бореться за своє життя, і це дає "стратегічну перевагу справедливій справі".

Тим часом, Путін намагається вести війну імперської агресії 19-го століття у 2024 році. Це жахлива ідея і жахлива стратегія

міністр оборони США Ллойд Остін

Остін про "Рамштайн": говорили про ініціативу захисту неба України20.05.24, 20:27 • 44418 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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ministerstvo-oborony-sshaМіністерство оборони США
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