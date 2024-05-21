Голова Пентагону розповів про стратегічну помилку Путіна
Київ • УНН
Спроба Путіна розв'язати у 2024 році імперську агресивну війну 19-го століття проти України є стратегічною помилкою, вважає міністр оборони США Ллойд Остін.
Російський диктатор Володимир Путін намагається воювати проти України в масштабах 19 століття, що у 2024 році є стратегічною помилкою. Про це у понеділок, 20 травня, сказав міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-22), яке відбувалося у віртуальному форматі, передає УНН.
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Сили Путіна відкрили ще один фронт для захоплення суверенної української території. Кремлівські загарбники знищують українські села, вбивають невинних цивільних і бомблять цивільну інфраструктуру, у тому числі греблі та електростанції
За його словами, українські захисники ведуть важку боротьбу, але "російські війська сплачують високу ціну за агресію Путіна".
Путін робить ставку, що, зрештою, Україна впаде. І він робить ставку, що ця Контактна група розпадеться, але він помиляється
Міністр оборони США наголосив, що Україна бореться за своє життя, і це дає "стратегічну перевагу справедливій справі".
Тим часом, Путін намагається вести війну імперської агресії 19-го століття у 2024 році. Це жахлива ідея і жахлива стратегія
Остін про "Рамштайн": говорили про ініціативу захисту неба України20.05.24, 20:27 • 44418 переглядiв