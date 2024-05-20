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Остін про "Рамштайн": говорили про ініціативу захисту неба України

Остін про "Рамштайн": говорили про ініціативу захисту неба України

Київ • УНН

 • 44418 перегляди

Учасники зустрічі у форматі Рамштайн обговорили ініціативи щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, запчастин та технічної підтримки для відбиття російських атак та захисту критичної інфраструктури.

Учасники сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн" говорили про ініціативу захисту неба. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції за підсумками 22-ї зустрічі щодо України у форматі "Рамштайн", передає кореспондент УНН.

Також ми говорили про ініціативу захисту неба. Це означає, що партнери України будуть намагатися шукати шляхи, аби надавати те, що вони можуть й, аби надавати додаткові запчастини та технічну підтримку. Ми зараз націлені на те, щоб Україна змогла відбивати путінські атаки 

- сказав Остін.

Доповнення

Остін заявляв, що під час сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн" було присвячено дуже багато часу постачанню систем ППО Україні.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні на сьогодні необхідно мінімум 7 систем ППО, щоб захистити критичну інфраструктуру.

Також Зеленський зазначав, що Україна має лише близько 25% необхідних засобів ППО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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