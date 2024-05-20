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Багато часу присвятили постачанню систем ППО: Остін про "Рамштайн"

Багато часу присвятили постачанню систем ППО: Остін про "Рамштайн"

Київ • УНН

 • 21758 перегляди

Під час сьогоднішньої зустрічі в Рамштайні багато часу було присвячено постачанню систем протиповітряної оборони Україні для захисту її неба від іранських безпілотників, корейських ракет та інших загроз, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Під час сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн" було присвячено дуже багато часу постачанню систем ППО Україні. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час прес-конференції за підсумками 22-ї зустрічі щодо України у форматі "Рамштайн", передає кореспондент УНН.

Сьогодні ми почули слова очільників оборонного сектору України, ми обговорили основні захисні операції по всій лінії фронту, а також зокрема навколо Харкова. Сьогодні Україна переживає важкі часи, адже путін своїми військами відкрив нову гарячу точну на фронті, зокрема йдеться про південь. Сьогодні ми дуже багато часу присвятили постачанню систем ППО, адже Україні дуже важливо закривати своє небо від іранських дронів, корейських ракет та інших засобів 

- розповів Остін.

За його словами, сьогодні на засіданні всі чітко зосередили свою увагу на нагальних запитах України, зокрема, щодо захисту Харківського регіону.

Доповнення

Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні, 20 травня, відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
ukrainska-oboronna-kontaktna-hrupaУкраїнська оборонна контактна група
ministerstvo-oborony-sshaМіністерство оборони США
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