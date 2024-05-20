Много времени посвятили поставке систем ПВО: Остин о "Рамштайн"

Во время сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн" было посвящено очень много времени поставке систем ПВО Украине. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции по итогам 22-й встречи по Украине в формате "Рамштайн", передает корреспондент УНН.

Сегодня мы услышали слова руководителей оборонного сектора Украины, мы обсудили основные защитные операции по всей линии фронта, а также в частности вокруг Харькова. Сегодня Украина переживает тяжелые времена, ведь путин своими войсками открыл новую горячую точку на фронте, в частности речь идет о юге. Сегодня мы очень много времени посвятили поставке систем ПВО, ведь Украине очень важно закрывать свое небо от иранских дронов, корейских ракет и других средств - рассказал Остин.

По его словам, сегодня на заседании все четко сосредоточили свое внимание на насущных запросах Украины, в частности, по защите Харьковского региона.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин сегодня, 20 мая, открыл заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн").