Остин о "Рамштайн": говорили об инициативе защиты неба Украины

Участники сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн" говорили об инициативе защиты неба. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции по итогам 22-й встречи по Украине в формате "Рамштайн", передает корреспондент УНН.

Также мы говорили об инициативе защиты неба. Это означает, что партнеры Украины будут пытаться искать пути, чтобы предоставлять то, что они могут и, чтобы предоставлять дополнительные запчасти и техническую поддержку. Мы сейчас нацелены на то, чтобы Украина смогла отражать путинские атаки - сказал Остин.

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Остин заявлял, что во время сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн" было посвящено очень много времени поставке систем ПВО Украине.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине на сегодня необходимо минимум 7 систем ПВО, чтобы защитить критическую инфраструктуру.

Также Зеленский отмечал, что Украина имеет лишь около 25% необходимых средств ПВО.