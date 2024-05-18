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Україні потрібно мінімум сім систем ППО – Зеленський

Україні потрібно мінімум сім систем ППО – Зеленський

Київ • УНН

 • 65802 перегляди

За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно щонайменше сім систем протиповітряної оборони, щоб захистити критично важливу інфраструктуру та ключові міста від російських ракетних ударів.

Україні на сьогодні необхідно мінімум 7 систем ППО, щоб захистити критичну інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому інформагентству AFP, передає кореспондент УНН.

Протиповітряна оборона. Передусім енергетика й скільки ми б про це дуже гучно не говорили – це на жаль тихіше ніж ракети росії, які б’ють по енергетиці

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що в України дефіцит ракет.

Військові економлять. Зрозуміло, що випускати ракети по дронах не вийде, тому що дефіцит ракет. Що стосується систем ППО, я б сказав, що мінімум на сьогодні нам потрібно 7 систем, щоб критичну інфраструктуру захистити й центри деяких міст. Чому я кажу деяких, не, тому що хтось заслуговує на більше, просто коли ми говоримо про критичну інфраструктуру, генеруючи об’єкти енергетики, ключові, вони є в деяких місцях  нашої держави й автоматично захищаючи їх ти захищаєш суспільство яке живе в тому чи іншому місті, де є ця інфраструктура

- розповів Зеленський.

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Окрім того, він зауважив, що Україні потрібно укомплектувати резерви.

"Це серйозна кількість бригад, існуючих бригад. Велика кількість з них порожня. Нам потрібно це зробити для того, щоб хлопці мали нормальну ротацію. Тоді моральний стан буде підвищений, тоді це питання їх сил фізичних й питання справедливості. Для цього потрібно, щоб були підготовлені резерви. В більшості своїй гроші потрібні передусім на ці резерви. Їх потрібно підготувати, не може воювати просто піхота без укомплектованих механізованих бригад тощо", - розповів Зеленський.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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