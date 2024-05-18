Україні потрібно мінімум сім систем ППО – Зеленський

Україні на сьогодні необхідно мінімум 7 систем ППО, щоб захистити критичну інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому інформагентству AFP, передає кореспондент УНН.

Протиповітряна оборона. Передусім енергетика й скільки ми б про це дуже гучно не говорили – це на жаль тихіше ніж ракети росії, які б’ють по енергетиці - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в України дефіцит ракет.

Військові економлять. Зрозуміло, що випускати ракети по дронах не вийде, тому що дефіцит ракет. Що стосується систем ППО, я б сказав, що мінімум на сьогодні нам потрібно 7 систем, щоб критичну інфраструктуру захистити й центри деяких міст. Чому я кажу деяких, не, тому що хтось заслуговує на більше, просто коли ми говоримо про критичну інфраструктуру, генеруючи об’єкти енергетики, ключові, вони є в деяких місцях нашої держави й автоматично захищаючи їх ти захищаєш суспільство яке живе в тому чи іншому місті, де є ця інфраструктура - розповів Зеленський.

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Окрім того, він зауважив, що Україні потрібно укомплектувати резерви.

"Це серйозна кількість бригад, існуючих бригад. Велика кількість з них порожня. Нам потрібно це зробити для того, щоб хлопці мали нормальну ротацію. Тоді моральний стан буде підвищений, тоді це питання їх сил фізичних й питання справедливості. Для цього потрібно, щоб були підготовлені резерви. В більшості своїй гроші потрібні передусім на ці резерви. Їх потрібно підготувати, не може воювати просто піхота без укомплектованих механізованих бригад тощо", - розповів Зеленський.

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