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150 тисяч громадян вже оновили свої дані через застосунок Резерв+, ще сотні тисяч у черзі - Міноборони

150 тисяч громадян вже оновили свої дані через застосунок Резерв+, ще сотні тисяч у черзі - Міноборони

Київ • УНН

 • 25599 перегляди

150 000 громадян вже оновили свої дані через додаток "Резерв+", запущений Міністерством оборони, і ще сотні тисяч запитів перебувають у черзі.

Станом на ранок після запуску додатка вже 150 000 громадян вже авторизувалися у застосунку "Резерв+". Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

Станом на зараз 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+. І ще сотні тисяч запитів у черзі,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його взламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно. Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження.

Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних - 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі,

наголосили у Мінооборони.

Нагадаємо

Міністерство оборони України запустило мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, який дозволяє швидко оновлювати дані, отримувати доступ до реєстру "Оберіг".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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