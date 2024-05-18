150 тисяч громадян вже оновили свої дані через застосунок Резерв+, ще сотні тисяч у черзі - Міноборони
Київ • УНН
150 000 громадян вже оновили свої дані через додаток "Резерв+", запущений Міністерством оборони, і ще сотні тисяч запитів перебувають у черзі.
Станом на ранок після запуску додатка вже 150 000 громадян вже авторизувалися у застосунку "Резерв+". Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.
Станом на зараз 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+. І ще сотні тисяч запитів у черзі,
Деталі
Зазначається, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його взламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно. Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження.
Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних - 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі,
Нагадаємо
Міністерство оборони України запустило мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, який дозволяє швидко оновлювати дані, отримувати доступ до реєстру "Оберіг".