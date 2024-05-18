150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  49373 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  53136 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  121824 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  116375 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  115938 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  122725 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134142 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125236 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118543 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  204958 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Новости по теме
150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны

150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны

  •  8990 просмотра
Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром

Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром

  •  8911 просмотра
В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые

В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые

  •  11940 просмотра
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
Эксклюзив

  •  49373 просмотра
Приложение Резерв+ запущено но военнообязанные столкнулись с проблемами

Приложение Резерв+ запущено но военнообязанные столкнулись с проблемами

  •  14714 просмотра
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
Эксклюзив

  •  53136 просмотра
Ночью и утром войска рф обстреляли пять общин на Сумщине

Ночью и утром войска рф обстреляли пять общин на Сумщине

  •  16433 просмотра
За сутки оккупанты нанесли 452 удара по Запорожской области

За сутки оккупанты нанесли 452 удара по Запорожской области

  •  17010 просмотра
ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковщины

ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковщины

  •  21215 просмотра
российский беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру на Полтавщине

российский беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру на Полтавщине

  •  18233 просмотра

Популярные

18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

  •  100951 просмотра
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистической атаки с юго-востока

Воздушные Силы информируют об угрозе баллистической атаки с юго-востока

  •  91296 просмотра
Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.

Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.

  •  80409 просмотра
Захваченный Бердянский порт приходит в упадок: рф не может найти рабочих

Захваченный Бердянский порт приходит в упадок: рф не может найти рабочих

  •  97455 просмотра
Литва передаст Украине 6 радаров Amber-1800 для противовоздушной обороны

Литва передаст Украине 6 радаров Amber-1800 для противовоздушной обороны

  •  95831 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  204958 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  197053 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  257468 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  276848 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  477259 просмотра

150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны

150 000 граждан уже обновили свои данные через приложение "Резерв+", запущенное Министерством обороны, и еще сотни тысяч запросов находятся в очереди.

Общество •   •  8990 просмотра
150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны

Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром

Парламент Хорватии утвердил новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром Андреем Пленковичем на третий срок.

Новости Мира •   •  8911 просмотра
Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром

В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые

За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Общество •   •  11940 просмотра
В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Во Львове пока только один Центр предоставления административных услуг на ул. Хвылевого, 14а готов принять военнообязанных для уточнения данных.

Общество •   •  49373 просмотра
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Приложение Резерв+ запущено но военнообязанные столкнулись с проблемами

Мобильное приложение "Резерв+", созданное Министерством обороны Украины для военнообязанных, призывников и резервистов, сталкивается с проблемами с загрузкой, обновлением данных, авторизацией и региональной доступностью, согласно сообщениям пользователей в социальных сетях.

Общество •   •  14714 просмотра
Приложение Резерв+ запущено но военнообязанные столкнулись с проблемами

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

С 18 мая Центры предоставления административных услуг Киева готовы принимать военнообязанных для уточнения военно-учетных данных.

Общество •   •  53136 просмотра
Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Ночью и утром войска рф обстреляли пять общин на Сумщине

Ночью и утром российские войска обстреляли 5 населенных пунктов в Сумской области, осуществив 15 выстрелов и 62 взрыва.

Война •   •  16433 просмотра
Ночью и утром войска рф обстреляли пять общин на Сумщине

За сутки оккупанты нанесли 452 удара по Запорожской области

За минувшие сутки вражеские силы совершили 452 обстрела в Запорожской области, из них 200 - с беспилотников, 18 - из РСЗО, 234 - из артиллерии по различным населенным пунктам, в результате чего было зафиксировано 9 сообщений о разрушении жилья, но обошлось без жертв.

Война •   •  17010 просмотра
За сутки оккупанты нанесли 452 удара по Запорожской области

ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковщины

В Харьковской области продолжаются эвакуационные мероприятия: благодаря совместным усилиям экстренных служб, полиции, волонтеров и местных властей уже эвакуированы более 9 900 гражданских лиц, в том числе около 2 500 человек из Волчанской громады.

Общество •   •  21215 просмотра
ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковщины

российский беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру на Полтавщине

Беспилотный летательный аппарат рф повредил энергетическую инфраструктуру в Полтавской области. К счастью, сообщений о жертвах не поступало.

Общество •   •  18233 просмотра
российский беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру на Полтавщине