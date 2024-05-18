150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны

По состоянию на утро после запуска приложения уже 150 000 граждан уже авторизовались в приложении "Резерв+". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

По состоянию на сейчас 150 000 граждан уже успешно авторизовались в приложении Резерв+. И еще сотни тысяч запросов в очереди, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно. Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания.

Спасибо, что показываете пример ответственности! И напоминаем, что срок для обновления данных - 60 дней, поэтому выполнить обязанность успеют все, отметили в Минобороны.

Напомним

Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволяет быстро обновлять данные, получать доступ к реестру "Оберіг".