Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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Усиление мобилизации: у кого могут забрать авто на нужды ВСУ
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Украине нужно минимум семь систем ПВО - Зеленский
По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно как минимум семь систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критически важную инфраструктуру и ключевые города от российских ракетных ударов.
Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ
Антикоррупционный активист Виталий Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, находясь в Киеве.
В Волчанске из-за российского обстрела погибла женщина, 5 человек ранены - прокуратура
60-летняя женщина погибла и пятеро гражданских лиц получили ранения в результате российского обстрела Волчанской громады Харьковской области.
россияне хотят наступать на Харьков, но понимают, что это очень сложно - Зеленский
россияне хотят атаковать Харьков, но понимают сложность этого намерения, поэтому их главная цель - максимально оттянуть украинские войска с Донбасса.
Минобороны запустило новую систему электронной очереди для ТЦК и СП
Министерство обороны начало тестирование системы электронной очереди в территориальные центры комплектования и объединенных призывных пунктов в 19 центрах в нескольких городах, что позволяет осуществлять предварительную регистрацию и получать запланированную дату и время посещения.
Украина контролирует все входы на Харьковщине и работу войск рф - Зеленский
Украина контролирует все въезды в Харьковскую область, работу российских войск, тяжелую технику и все наступательные действия врага, заявил президент Зеленский.
Журналист обвинил антикоррупционера Шабунина в присвоении авто, которое предусматривалось ВСУ
Журналист Владимир Бойко утверждает, что антикоррупционный активист Виталий Шабунин в личных целях использует автомобиль, переданный благотворительной организацией "Паладин" для Вооруженных сил.
российские войска нанесли удар по жилому району Харькова: ранены 5 человек, в том числе двое детей
российские войска нанесли удар по жилому сектору Харькова, ранив 5 человек, в том числе двух детей в возрасте 13 и 16 лет, и повредив жилую инфраструктуру.
В Одесской области дальнобойщики перекрыли трассу на Киев
Дальнобойщики частично заблокировали движение на автодорогах в Кировоградской и Одесской областях, в том числе на трассе на Киев возле Савранни в Одесской области. По сообщениям региональных СМИ, они протестуют против усилением мобилизации.
российская армия нанесла удары по Харькову, в городе слышали взрывы
По сообщениям местных властей, российские войска в очередной раз нанесли удары по городу Харьков, жителей просят быть осторожными.