Украине нужно минимум семь систем ПВО - Зеленский

Украине на сегодня необходимо минимум 7 систем ПВО, чтобы защитить критическую инфраструктуру. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому информагентству AFP, передает корреспондент УНН.

Противовоздушная оборона. Прежде всего энергетика и сколько мы бы об этом очень громко не говорили - это к сожалению тише чем ракеты России, которые бьют по энергетике - сказал Зеленский.

Он отметил, что у Украины дефицит ракет.

Военные экономят. Понятно, что выпускать ракеты по дронам не получится, потому что дефицит ракет. Что касается систем ПВО, я бы сказал, что минимум на сегодня нам нужно 7 систем, чтобы критическую инфраструктуру защитить и центры некоторых городов. Почему я говорю некоторых, не, потому что кто-то заслуживает больше, просто когда мы говорим о критической инфраструктуре, генерируя объекты энергетики, ключевые, они есть в некоторых местах нашего государства и автоматически защищая их ты защищаешь общество, которое живет в том или ином городе, где есть эта инфраструктура - рассказал Зеленский.

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Кроме того, он отметил, что Украине нужно укомплектовать резервы.

"Это серьезное количество бригад, существующих бригад. Большое количество из них пустое. Нам нужно это сделать для того, чтобы ребята имели нормальную ротацию. Тогда моральное состояние будет повышено, тогда это вопрос их сил физических и вопрос справедливости. Для этого нужно, чтобы были подготовлены резервы. В большинстве своем деньги нужны прежде всего на эти резервы. Их нужно подготовить, не может воевать просто пехота без укомплектованных механизированных бригад и т.д.", - рассказал Зеленский.

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