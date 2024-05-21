Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина

Российский диктатор Владимир Путин пытается воевать против Украины в масштабах 19 века, что в 2024 году является стратегической ошибкой. Об этом в понедельник, 20 мая, сказал министр обороны США Ллойд Остин на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-22), которое проходило в виртуальном формате, передает УНН.

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Силы Путина открыли еще один фронт для захвата суверенной украинской территории. Кремлевские захватчики уничтожают украинские села, убивают невинных гражданских и бомбят гражданскую инфраструктуру, в том числе плотины и электростанции министр обороны США Ллойд Остин

По его словам, украинские защитники ведут тяжелую борьбу, но "российские войска платят высокую цену за агрессию Путина".

Путин делает ставку, что, в конце концов, Украина упадет. И он делает ставку, что эта Контактная группа распадется, но он ошибается министр обороны США Ллойд Остин

Министр обороны США подчеркнул, что Украина борется за свою жизнь, и это дает "стратегическое преимущество справедливому делу".

Между тем, Путин пытается вести войну имперской агрессии 19-го века в 2024 году. Это ужасная идея и ужасная стратегия министр обороны США Ллойд Остин

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