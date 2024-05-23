ГУР известно о бункерах путина, информация о них постоянно обновляется - Юсов

Главное управление разведки Министерства обороны знает, где находятся бункеры российского диктатора путина, а также их количество. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, передает корреспондент УНН.

Да, информация о них известна и постоянно обновляется - сказал Юсов.

Так он ответил на вопрос о том, знает ли разведка, где находится бункер путина. Юсов добавил, что бункер у путина не один.

Также он отметил, что пока нельзя раскрывать информацию о количестве бункеров путина.

Не будем сейчас раскрывать, но добавлю, что один из позывных российского диктатора - "бункерный". Любит он это дело, прячется в своих глубоких подземельях, как граф Дракула - добавил Юсов.

По его словам, путин не пускает в бункеры своих двойников, а отправляет их на другие задания, где не так безопасно.

Напомним

В прошлом году в кремле отвергали информацию о том, что путин имеет двойников и провел большую часть своего времени, защищаясь в ядерном бункере.

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