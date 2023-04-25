кремль відкинув слухи про те, що путін має двійників і сидить у бункері
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. кремль відкинув інформацію про те, що путін має двійників і провів більшу частину свого часу, захищаючись у ядерному бункері. Про це пише Reuters, передає УНН.
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"Ви, напевно, чули, що у нього (путіна) дуже багато двійників, які працюють замість нього, поки він сидить у бункері", - сказав речник кремля дмитро пєсков на конференції в москві.
"Ви самі бачите, який у нас президент: він завжди був і є зараз мегаактивним - ті, хто працює поряд з ним, ледве встигають за ним".
"Його енергії можна лише позаздрити. Звичайно, він не сидить у жодних бункерах. Це теж брехня", - додав пєсков.
Доповнення
кремль неодноразово відкидав припущення, що путін, верховний лідер росії з 1999 року, хворий.
Під час державного візиту до москви минулого місяця голова КНР Сі Цзіньпін сказав путіну, що він переконаний, що виборці знову підтримають російського диктатора на президентських виборах, які мають відбутися у 2024 році.
Коли путін вперше прийшов до влади, він пообіцяв покласти край хаосу, який охопив пострадянську росію у 1990-х роках. Війна в Україні призвела до найсерйознішої конфронтації між Заходом та рф з часів кубинської ракетної кризи 1962 року.
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