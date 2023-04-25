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кремль отверг слухи о том, что путин имеет двойников и сидит в бункере

кремль отверг слухи о том, что путин имеет двойников и сидит в бункере

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. кремль отверг информацию о том, что путин имеет двойников и провел большую часть своего времени, защищаясь в ядерном бункере. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Цитата

"Вы, наверное, слышали, что у него (путина) очень много двойников, которые работают вместо него, пока он сидит в бункере", - сказал спикер кремля дмитрий песков на конференции в москве.

"Вы сами видите, какой у нас президент: он всегда был и есть сейчас мегаактивным - те, кто работает рядом с ним, едва успевают за ним".

"Его энергии можно только позавидовать. Конечно, он не сидит ни в каких бункерах. Это тоже ложь", - добавил песков.

Дополнение

кремль неоднократно отвергал предположения, что путин, верховный лидер россии с 1999 года, болен.

Во время государственного визита в москву в прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин сказал путину, что он убежден, что избиратели снова поддержат российского диктатора на президентских выборах, которые должны состояться в 2024 году.

Когда путин впервые пришел к власти, он пообещал положить конец хаосу, который охватил постсоветскую россию в 1990-х годах. Война в Украине привела к самой серьезной конфронтации между Западом и россией со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года.

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