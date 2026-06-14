На Киев надвигается гроза, синоптики объявили предупреждение
Киев • УНН
До конца 14 июня в Киеве и области ожидается гроза и желтый уровень опасности. Непогода может осложнить движение транспорта и работу предприятий.
В Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидается ухудшение погоды - надвигается гроза. Объявлен I уровень опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр и ГСЧС, пишет УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидаются грозы с сохранением до конца суток 14 июня.
Объявлен I уровень опасности - желтый.
Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
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