На Киев надвигается гроза, синоптики объявили предупреждение

В Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидается ухудшение погоды - надвигается гроза. Объявлен I уровень опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр и ГСЧС, пишет УНН.

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По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидаются грозы с сохранением до конца суток 14 июня.

Объявлен I уровень опасности - желтый.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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