На выходных в Украине спадет жара, местами пройдут дожди с грозами

В ближайшие выходные температура в Украине снизится, а дожди с грозами продолжатся. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

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"На выходных, 13-14 июня, жары в Украине явно станет меньше", - говорит она.

По ее данным, температура воздуха снизится повсеместно и в большинстве областей составит +17...+23 градуса. Только в субботу в восточных областях и на юго-востоке еще задержатся летние +26...+29 градусов.

13 июня кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в восточной части Украины и вечером в западных областях. 14 июня дожди с грозами ожидаются в западных, северных, центральных областях, а на юге и в восточной части конец недели будет без осадков.

"Внимательно. При грозах вероятны град и шквалы", - предупредила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу без осадков, а в воскресенье в столице ожидается дождь и гроза. Ветер в столице будет умеренным, часто порывистым.

"Воздух обещает быть свежим, в дневные часы около +20 градусов", - прогнозирует Наталья Диденко.

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