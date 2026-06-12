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На выходных в Украине спадет жара, местами пройдут дожди с грозами

Киев • УНН

 • 680 просмотра

13-14 июня температура в Украине снизится до +17...+23 градусов. Ожидаются дожди с грозами, местами возможны град и сильные шквалы ветра.

На выходных в Украине спадет жара, местами пройдут дожди с грозами

В ближайшие выходные температура в Украине снизится, а дожди с грозами продолжатся. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

"На выходных, 13-14 июня, жары в Украине явно станет меньше", - говорит она.

По ее данным, температура воздуха снизится повсеместно и в большинстве областей составит +17...+23 градуса. Только в субботу в восточных областях и на юго-востоке еще задержатся летние +26...+29 градусов.

13 июня кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в восточной части Украины и вечером в западных областях. 14 июня дожди с грозами ожидаются в западных, северных, центральных областях, а на юге и в восточной части конец недели будет без осадков.

"Внимательно. При грозах вероятны град и шквалы", - предупредила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу без осадков, а в воскресенье в столице ожидается дождь и гроза. Ветер в столице будет умеренным, часто порывистым.

"Воздух обещает быть свежим, в дневные часы около +20 градусов", - прогнозирует Наталья Диденко.

Грозы, град и шквалы 15-20 м/с: какой будет погода в Украине 12 июня12.06.26, 06:59 • 2482 просмотра

Ольга Розгон

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