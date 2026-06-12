Грозы, град и шквалы 15-20 м/с: какой будет погода в Украине 12 июня
Киев • УНН
В Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях пройдут значительные дожди с градом. Температура в Украине составит от 15 до 29 градусов.
В пятницу, 12 июня, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в западных областях ожидаются умеренные дожди, местами грозы; температура днем 15-20°. На остальной территории пройдут умеренные, в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Температура днем 24-29°, в Винницкой и Житомирской областях 17-22°. Ветер юго-восточный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с
В Киеве и области 12 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха +25°...+27°.
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