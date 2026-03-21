Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
Киев • УНН
Разведка США и эксперты отмечают, что Пекин избегает силы, опасаясь конфликта с США. Тайвань усиливает оборону системами Patriot и морскими дронами.
Китай пока не планирует вторжение на Тайвань в следующем году, но стремится взять под контроль самоуправляемый остров без применения силы, говорится в ежегодном отчете разведки США.
Китай внимательно анализирует войну в Украине, взвешивая риски перед возможным сценарием вокруг Тайваня. В то же время сам Тайвань активно готовится к обороне, перенимая украинский опыт и наращивая военные возможности. Об этом в комментарии для УНН заявил офицер резерва Воздушных сил ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров.
Китай не спешит - стратегия "умной обезьяны"
По словам эксперта, Китай не действует импульсивно, как Россия, а тщательно взвешивает каждый шаг. Его стратегия основана на многовековой философии и прагматизме.
Китай – это очень древняя цивилизация со своей логикой мышления. У них есть такая притча: что делает обезьяна, когда к ней бежит тигр и медведь? Лезешь на дерево и ждешь, пока они сами подерутся. Они сейчас хотят быть той "умной обезьяной" - не бросаться в конфликт, а выжидать
Он подчеркивает, что для Пекина ключевое – не победа любой ценой, а баланс потерь и выгоды.
Китай очень хорошо умеет считать. Они смотрят не только, как ударить по врагу, а насколько это ударит по ним самим. И это кардинально отличается от логики России
Почему Китай не атаковал Тайвань раньше
По мнению Крамарова, у Китая уже были "идеальные моменты" для атаки, но он ими не воспользовался. Это еще раз подтверждает осторожность Пекина.
Лучший момент был во время смены власти в США. Всегда есть короткий "вакуум власти", когда система менее эффективна. Но даже тогда Китай не пошел на это
Причина – риски более широкого конфликта.
Китай понимает, что это не война только с Тайванем. Это сразу конфликт с США, Японией и Южной Кореей. А это уже совсем другой уровень
Тайвань – не легкая цель, а крепость
Крамаров подчеркивает: в военном смысле Тайвань – одно из самых сложных направлений для атаки в мире. Его география и оборона создают серьезные проблемы для любого агрессора.
Тайвань – это фактически большая крепость. Это остров, и любая десантная операция будет чрезвычайно сложной и дорогой
Особую роль играет противокорабельная оборона.
У них очень большое количество противокорабельных комплексов. Для Китая это означает огромные потери еще на подходе
Тайвань – второй в мире по Patriot
Отдельно эксперт обратил внимание на уровень противовоздушной обороны острова. Он является одним из самых высоких в мире.
Тайвань – второй в мире по количеству систем Patriot после США. Это уже говорит об уровне защиты
Это существенно усложняет любой сценарий воздушной кампании.
Тайвань учится на опыте Украины - и получает технологии
По словам эксперта, Тайвань активно перенимает украинский опыт войны. Причем сотрудничество носит двусторонний характер.
Тайвань начал учиться еще с 2022 года. Они очень внимательно анализируют нашу войну и внедряют эти решения у себя
Речь идет не только об анализе, но и о технологическом обмене.
Они, фактически, в обмен на свои технологии – получают и наши разработки. В частности, морские дроны и другие решения
Это позволяет Тайваню быстрее адаптироваться к современной войне.
Китай видит реальность и делает выводы
Эксперт подчеркивает, что война в Украине стала важным сигналом для Пекина. Особенно – относительно сложности быстрых побед.
Мы уже видим, как даже сильные армии не могут быстро достичь своих целей. Китай это очень внимательно анализирует
Кроме того, демонстрация силы со стороны союзников также имеет значение.
Во время учений вокруг Тайваня сразу появились силы США, Японии и Южной Кореи. Китай четко увидел: это не один на один
Итак, Китай не отказывается от сценария с Тайванем, но подходит к нему максимально осторожно, учитывая риски масштабной войны.
В то же время сам Тайвань активно готовится к обороне, используя опыт Украины и усиливая свои возможности. Это делает потенциальный конфликт чрезвычайно сложным и дорогостоящим для Пекина, что, вероятно, и сдерживает его от резких шагов.
