Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань

Китай пока не планирует вторжение на Тайвань в следующем году, но стремится взять под контроль самоуправляемый остров без применения силы, говорится в ежегодном отчете разведки США.

Китай внимательно анализирует войну в Украине, взвешивая риски перед возможным сценарием вокруг Тайваня. В то же время сам Тайвань активно готовится к обороне, перенимая украинский опыт и наращивая военные возможности. Об этом в комментарии для УНН заявил офицер резерва Воздушных сил ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров.

Китай не спешит - стратегия "умной обезьяны"

По словам эксперта, Китай не действует импульсивно, как Россия, а тщательно взвешивает каждый шаг. Его стратегия основана на многовековой философии и прагматизме.

Китай – это очень древняя цивилизация со своей логикой мышления. У них есть такая притча: что делает обезьяна, когда к ней бежит тигр и медведь? Лезешь на дерево и ждешь, пока они сами подерутся. Они сейчас хотят быть той "умной обезьяной" - не бросаться в конфликт, а выжидать - пояснил Крамаров.

Он подчеркивает, что для Пекина ключевое – не победа любой ценой, а баланс потерь и выгоды.

Китай очень хорошо умеет считать. Они смотрят не только, как ударить по врагу, а насколько это ударит по ним самим. И это кардинально отличается от логики России - отметил эксперт.

Почему Китай не атаковал Тайвань раньше

По мнению Крамарова, у Китая уже были "идеальные моменты" для атаки, но он ими не воспользовался. Это еще раз подтверждает осторожность Пекина.

Лучший момент был во время смены власти в США. Всегда есть короткий "вакуум власти", когда система менее эффективна. Но даже тогда Китай не пошел на это - объяснил он.

Причина – риски более широкого конфликта.

Китай понимает, что это не война только с Тайванем. Это сразу конфликт с США, Японией и Южной Кореей. А это уже совсем другой уровень - подчеркнул эксперт.

Тайвань – не легкая цель, а крепость

Крамаров подчеркивает: в военном смысле Тайвань – одно из самых сложных направлений для атаки в мире. Его география и оборона создают серьезные проблемы для любого агрессора.

Тайвань – это фактически большая крепость. Это остров, и любая десантная операция будет чрезвычайно сложной и дорогой - отметил он.

Особую роль играет противокорабельная оборона.

У них очень большое количество противокорабельных комплексов. Для Китая это означает огромные потери еще на подходе - пояснил эксперт.

Тайвань – второй в мире по Patriot

Отдельно эксперт обратил внимание на уровень противовоздушной обороны острова. Он является одним из самых высоких в мире.

Тайвань – второй в мире по количеству систем Patriot после США. Это уже говорит об уровне защиты - отметил Крамаров.

Это существенно усложняет любой сценарий воздушной кампании.

Тайвань учится на опыте Украины - и получает технологии

По словам эксперта, Тайвань активно перенимает украинский опыт войны. Причем сотрудничество носит двусторонний характер.

Тайвань начал учиться еще с 2022 года. Они очень внимательно анализируют нашу войну и внедряют эти решения у себя - отметил он.

Речь идет не только об анализе, но и о технологическом обмене.

Они, фактически, в обмен на свои технологии – получают и наши разработки. В частности, морские дроны и другие решения - пояснил Крамаров.

Это позволяет Тайваню быстрее адаптироваться к современной войне.

Китай видит реальность и делает выводы

Эксперт подчеркивает, что война в Украине стала важным сигналом для Пекина. Особенно – относительно сложности быстрых побед.

Мы уже видим, как даже сильные армии не могут быстро достичь своих целей. Китай это очень внимательно анализирует - отметил он.

Кроме того, демонстрация силы со стороны союзников также имеет значение.

Во время учений вокруг Тайваня сразу появились силы США, Японии и Южной Кореи. Китай четко увидел: это не один на один - пояснил Крамаров.

Итак, Китай не отказывается от сценария с Тайванем, но подходит к нему максимально осторожно, учитывая риски масштабной войны.

В то же время сам Тайвань активно готовится к обороне, используя опыт Украины и усиливая свои возможности. Это делает потенциальный конфликт чрезвычайно сложным и дорогостоящим для Пекина, что, вероятно, и сдерживает его от резких шагов.

Китай не планирует вторжение на Тайвань в 2027 году - разведка США