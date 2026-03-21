Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань

Китай наразі не планує вторгнення на Тайвань наступного року, але прагне взяти під контроль самокерований острів без застосування сили, йдеться у щорічному звіті розвідки США.

Китай уважно аналізує війну в Україні, зважуючи ризики перед можливим сценарієм навколо Тайваню. Водночас сам Тайвань активно готується до оборони, переймаючи український досвід і нарощуючи військові спроможності. Про це в коментарі для УНН заявив офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров.

Китай не поспішає - стратегія "розумної мавпи"

За словами експерта, Китай не діє імпульсивно, як росія, а ретельно зважує кожен крок. Його стратегія базується на багатовіковій філософії та прагматизмі.

Китай - це дуже давня цивілізація зі своєю логікою мислення. У них є така притча: що робить мавпа, коли до неї біжить тигр та ведмідь? Лізе на дерево та чекає, поки вони самі поб'ються. Вони зараз хочуть бути тією "розумною мавпою" - не кидатися в конфлікт, а вичікувати - пояснив Крамаров.

Він підкреслює, що для Пекіна ключове - не перемога будь-якою ціною, а баланс втрат і вигоди.

Китай дуже добре вміє рахувати. Вони дивляться не лише, як вдарити по ворогу, а наскільки це вдарить по них самих. І це кардинально відрізняється від логіки росії - зазначив експерт.

Чому Китай не атакував Тайвань раніше

На думку Крамарова, у Китаю вже були "ідеальні моменти" для атаки, але він ними не скористався. Це ще раз підтверджує обережність Пекіна.

Найкращий момент був під час зміни влади у США. Завжди є короткий "вакуум влади", коли система менш ефективна. Але навіть тоді Китай не пішов на це - пояснив він.

Причина - ризики ширшого конфлікту.

Китай розуміє, що це не війна лише з Тайванем. Це одразу конфлікт із США, Японією та Південною Кореєю. А це вже зовсім інший рівень - наголосив експерт.

Тайвань - не легка ціль, а фортеця

Крамаров підкреслює: у військовому сенсі Тайвань - один із найскладніших напрямків для атаки у світі. Його географія та оборона створюють серйозні проблеми для будь-якого агресора.

Тайвань - це фактично велика фортеця. Це острів, і будь-яка десантна операція буде надзвичайно складною та дорогою - зазначив він.

Особливу роль відіграє протикорабельна оборона.

У них дуже велика кількість протикорабельних комплексів. Для Китаю це означає величезні втрати ще на підході - пояснив експерт.

Тайвань - другий у світі за Patriot

Окремо експерт звернув увагу на рівень протиповітряної оборони острова. Він є одним із найвищих у світі.

Тайвань - другий у світі за кількістю систем Patriot після США. Це вже говорить про рівень захисту - зазначив Крамаров.

Це суттєво ускладнює будь-який сценарій повітряної кампанії.

Тайвань вчиться на досвіді України - і отримує технології

За словами експерта, Тайвань активно переймає український досвід війни. Причому співпраця має двосторонній характер.

Тайвань почав вчитися ще з 2022 року. Вони дуже уважно аналізують нашу війну і впроваджують ці рішення у себе - зазначив він.

Йдеться не лише про аналіз, а й про технологічний обмін.

Вони, фактично, в обмін на свої технології - отримують і наші розробки. Зокрема морські дрони та інші рішення - пояснив Крамаров.

Це дозволяє Тайваню швидше адаптуватися до сучасної війни.

Китай бачить реальність і робить висновки

Експерт підкреслює, що війна в Україні стала важливим сигналом для Пекіна. Особливо - щодо складності швидких перемог.

Ми вже бачимо, як навіть сильні армії не можуть швидко досягти своїх цілей. Китай це дуже уважно аналізує - зазначив він.

Крім того, демонстрація сили з боку союзників також має значення.

Під час навчань навколо Тайваню одразу з’явилися сили США, Японії та Південної Кореї. Китай чітко побачив: це не один на один - пояснив Крамаров.

Отже, Китай не відмовляється від сценарію з Тайванем, але підходить до нього максимально обережно, зважаючи на ризики масштабної війни.

Водночас сам Тайвань активно готується до оборони, використовуючи досвід України та посилюючи свої можливості. Це робить потенційний конфлікт надзвичайно складним і дорогим для Пекіна, що, ймовірно, і стримує його від різких кроків.

Китай не планує вторгнення на Тайвань у 2027 році - розвідка США