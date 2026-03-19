Китай не планирует вторжение на Тайвань в 2027 году - разведка США

Китай в настоящее время не планирует вторжение на Тайвань в следующем году, но стремится взять под контроль самоуправляемый остров без применения силы, говорится в ежегодном отчете разведки США, опубликованном в среду, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Китай утверждает, что Тайвань является частью его территории, и угрожал применить силу, чтобы взять остров под свой контроль, усиливая военное давление в последние годы с помощью учений, проведенных вокруг острова.

Разведывательное сообщество "оценивает, что китайские лидеры в настоящее время не планируют осуществить вторжение на Тайвань в 2027 году, а также не имеют фиксированных сроков для достижения объединения", говорится в ежегодном отчете разведки США об оценке угроз.

В прошлом году официальные лица Министерства обороны США обозначили 2027 год как возможный срок для нападения.

Но разведывательное сообщество предложило более взвешенный анализ ситуации.

"В 2026 году Пекин, вероятно, будет продолжать стремиться создать условия для окончательного объединения с Тайванем без конфликта", – говорится в отчете.

Но там предостерегается, что китайские чиновники признают, что морское вторжение на Тайвань "будет чрезвычайно сложным и будет иметь высокий риск неудачи, особенно в случае вмешательства США".

Авторы отчета заявили, что Китай публично настаивает на том, что "объединение с Тайванем необходимо для достижения цели "национального возрождения" к 2049 году", что является гораздо более длительным потенциальным сроком для достижения этих целей.

Пекин учтет ряд факторов при принятии любого решения о вторжении на Тайвань, включая его военную готовность, политику острова и то, вмешается ли Вашингтон от имени Тайваня.

Вашингтон официально не признает Тайвань, но является главным военным сторонником островной территории, хотя тон этой поддержки несколько смягчился во времена президента США Дональда Трампа, отмечает издание.

