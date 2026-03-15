Китай возобновил масштабные полеты военной авиации вокруг Тайваня - Reuters
Киев • УНН
Тайвань зафиксировал возвращение китайских ВВС после двухнедельной паузы. Пекин раскритиковал президента острова за призывы увеличить оборонные расходы.
В воскресенье, 15 марта, Тайвань сообщил о возобновлении масштабной активности китайских ВВС вокруг острова. Это произошло впервые за две недели, передает УНН со ссылкой на Reuters.
С 27 февраля Тайвань не сообщал о появлении китайских военных самолетов вплоть до 7 марта, когда было заявлено об обнаружении двух самолетов на крайнем юго-западе острова.
Официальный Китай сначала не предоставил никаких объяснений относительно своих мотивов. Но впоследствии Управление Китая по делам Тайваня резко раскритиковало президента Тайваня Лай Чин-те за выступление, произнесенное в тот день, в котором говорилось о необходимости увеличить расходы на оборону и защитить демократию на острове.
Министерство обороны Тайваня зафиксировало пять самолетов Китая в зоне ПВО после паузы. Военно-морские силы США направили разведывательный самолет P-8A Poseidon через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности принципам свободного судоходства.