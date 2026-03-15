Китай відновив масштабні польоти військової авіації навколо Тайваню - Reuters
Київ • УНН
Тайвань зафіксував повернення китайських ВПС після двотижневої паузи. Пекін розкритикував президента острова за заклики збільшити оборонні витрати.
У неділю, 15 березня, Тайвань повідомив про відновлення масштабної активності китайських ВПС навколо острова. Це сталось вперше за два тижні, передає УНН з посиланням на Reuters.
З 27 лютого Тайвань не повідомляв про появу китайських військових літаків аж до 7 березня, коли було заявлено про виявлення двох літаків на крайньому південному заході острова.
Офіційний Китай спочатку не надав жодних пояснень щодо своїх мотивів. Але згодом Управління Китаю у справах Тайваню різко розкритикувало президента Тайваню Лай Чін-те за виступ, виголошений того дня, в якому йшлося про необхідність збільшити видатки на оборону та захистити демократію на острові.
Міністерство оборони Тайваню зафіксувало п’ять літаків Китаю в зоні ППО після паузи. Військово-морські сили США направили розвідувальний літак P-8A Poseidon через Тайванську протоку для демонстрації відданості принципам вільного судноплавства.