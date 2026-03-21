Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора

В последние годы аэрогрили активно набирают популярность и постепенно вытесняют духовки и мультиварки с кухонь. Их выбирают те, кто хочет готовить быстро, удобно и с минимальным количеством масла. Но действительно ли этот прибор стоит своих денег и на что стоит обращать внимание перед покупкой такого девайса, расскажет УНН.

Как работает аэрогриль

Аэрогриль - это по сути компактная конвекционная печь, которая готовит пищу с помощью потоков горячего воздуха, циркулирующего внутри прибора, равномерно прогревая продукты со всех сторон. Благодаря этому пища готовится без пригорания и не требует большого количества жира.

Классические модели имеют стеклянную чашу с крышкой, в которой расположены нагревательный элемент и вентилятор, а более современные варианты могут выглядеть иначе, например, в виде закрытых мультипечей или аэрофритюрниц, однако принцип работы все же остается тот же.

Главные преимущества аэрогриля

Самый большой плюс аэрогриля - это возможность готовить с минимальным количеством масла или вообще без него. Это делает его привлекательным для тех, кто следит за питанием. Также среди преимуществ: равномерное приготовление без пригорания, возможность запрограммировать время и не стоять постоянно на кухне. Также аэрогриль не создает сильных запахов во время приготовления. К категории преимуществ еще можно отнести возможность использовать различную термостойкую посуду и то, что некоторые блюда, в частности курица, могут получаться в аэрогриле даже вкуснее, чем в духовке.

Недостатки аэрогриля: о чем стоит знать перед покупкой

Несмотря на преимущества, аэрогриль имеет и свои минусы. Например, приготовление может занимать больше времени, чем на плите или в духовке, а объем чаши в аэрогриле обычно небольшой, поэтому для большой семьи это может быть неудобно. Кроме того, стеклянная чаша сильно нагревается, поэтому есть риск обжечься. Также прибор потребляет немало электроэнергии, что в период войны, особенно во время блэкаутов, может быть неудобно. К категории недостатков еще можно внести то, что девайс требует отдельного места на кухне.

Как выбрать аэрогриль

Перед покупкой стоит обратить внимание на несколько ключевых параметров. В частности, тип нагревательного элемента: галогенная лампа быстрее нагревается, но служит меньше, тогда как металлический ТЭН долговечнее.

Оптимальная мощность 1300–1400 Вт: этого достаточно для эффективного приготовления без лишних затрат электроэнергии. Объем чаши может колебаться от 7 до 17 литров, поэтому его стоит выбирать в зависимости от потребностей.

Также очень важны: тип управления (механический или электронный), конструкция крышки, наличие дополнительных аксессуаров и функции вроде таймера, отложенного старта или регулировки температуры.

Кому подойдет аэрогриль

Аэрогриль будет хорошим выбором для тех, кто хочет готовить более здоровую пищу с минимумом масла и ценит удобство. Он подходит для ежедневного использования, особенно если вы готовите небольшими порциями. Впрочем, если для вас важен большой объем и скорость приготовления, то классическая духовка может оставаться более перспективным вариантом, поэтому в итоге все зависит от ваших привычек и потребностей на кухне.

