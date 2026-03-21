Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відео
Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства - юрист
МЗС: дії угорських силовиків щодо українських інкасаторів можуть бути прирівняні до тортур
Крим у вогні: під атакою Таврійська ТЕС - ЗМІ
Посмертний донор: в Охматдиті провели коридор пошани для 13-річного Івана
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному
"Згортання величезних військових зусиль": Трамп оголосив про ймовірне виведення військ з Ірану
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Аерогриль дозволяє готувати корисну їжу без олії завдяки конвекції повітря. Прилад має обмежений об'єм чаші та споживає значну кількість електроенергії.

Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору
Фото: freepik

Останніми роками аерогрилі активно набирають популярності та поступово витісняють духовки й мультиварки з кухонь. Їх обирають ті, хто хоче готувати швидко, зручно і з мінімальною кількістю олії. Але чи справді цей прилад вартий своїх грошей та на що варто звертати увагу перед купівлею такого девайсу, розповість УНН.

Як працює аерогриль

Аерогриль - це по суті компактна конвекційна піч, яка готує їжу за допомогою потоків гарячого повітря, що циркулює всередині приладу, рівномірно прогріваючи продукти з усіх боків. Завдяки цьому їжа готується без пригорання і не потребує великої кількості жиру.

Класичні моделі мають скляну чашу з кришкою, у якій розміщені нагрівальний елемент і вентилятор, а сучасніші варіанти можуть виглядати інакше, наприклад, у вигляді закритих мультипічок або аерофритюрниць, однак принцип роботи все ж залишається той самий.

Головні переваги аерогриля

Найбільший плюс аерогриля - це можливість готувати з мінімальною кількістю олії або взагалі без неї. Це робить його привабливим для тих, хто стежить за харчуванням. Також серед переваг: рівномірне приготування без пригорання, можливість запрограмувати час і не стояти постійно на кухні. Також аерогриль не створює сильних запахів під час приготування. До категорії переваг ще можна віднести можливість використовувати різний термостійкий посуд і те, що деякі страви, зокрема курка, можуть виходити в аерогрилі навіть смачнішими, ніж у духовці.

Недоліки аерогриля: про що варто знати перед купівлею

Попри переваги, аерогриль має і свої мінуси. Наприклад, приготування може займати більше часу, ніж на плиті чи в духовці, а об’єм чаші в аерогрилі зазвичай невеликий, тому для великої родини це може бути незручно. Крім того, скляна чаша сильно нагрівається, тож є ризик обпектися. Також прилад споживає чимало електроенергії, що в період війни, особливо під час блекаутів, може бути незручно. До категорії недоліків ще можна внести те, що девайс потребує окремого місця на кухні.

Як обрати аерогриль

Перед купівлею варто звернути увагу на кілька ключових параметрів. Зокрема, тип нагрівального елемента: галогенна лампа швидше нагрівається, але служить менше, тоді як металевий ТЕН довговічніший.

Оптимальна потужність 1300–1400 Вт: цього достатньо для ефективного приготування без зайвих витрат електроенергії. Об’єм чаші може коливатися від 7 до 17 літрів, тому його варто обирати залежно від потреб.

Також дуже важливі: тип керування (механічний або електронний), конструкція кришки, наявність додаткових аксесуарів і функції на кшталт таймера, відкладеного старту чи регулювання температури.

Кому підійде аерогриль

Аерогриль буде хорошим вибором для тих, хто хоче готувати здоровішу їжу з мінімумом олії та цінує зручність. Він підходить для щоденного використання, особливо якщо ви готуєте невеликими порціями. Втім, якщо для вас важливий великий об’єм і швидкість приготування, то класична духовка може залишатися перспективнішим варіантом, тож у підсумку все залежить від ваших звичок і потреб на кухні.

