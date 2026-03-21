Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору

Фото: freepik

Останніми роками аерогрилі активно набирають популярності та поступово витісняють духовки й мультиварки з кухонь. Їх обирають ті, хто хоче готувати швидко, зручно і з мінімальною кількістю олії. Але чи справді цей прилад вартий своїх грошей та на що варто звертати увагу перед купівлею такого девайсу, розповість УНН.

Як працює аерогриль

Аерогриль - це по суті компактна конвекційна піч, яка готує їжу за допомогою потоків гарячого повітря, що циркулює всередині приладу, рівномірно прогріваючи продукти з усіх боків. Завдяки цьому їжа готується без пригорання і не потребує великої кількості жиру.

Класичні моделі мають скляну чашу з кришкою, у якій розміщені нагрівальний елемент і вентилятор, а сучасніші варіанти можуть виглядати інакше, наприклад, у вигляді закритих мультипічок або аерофритюрниць, однак принцип роботи все ж залишається той самий.

Головні переваги аерогриля

Найбільший плюс аерогриля - це можливість готувати з мінімальною кількістю олії або взагалі без неї. Це робить його привабливим для тих, хто стежить за харчуванням. Також серед переваг: рівномірне приготування без пригорання, можливість запрограмувати час і не стояти постійно на кухні. Також аерогриль не створює сильних запахів під час приготування. До категорії переваг ще можна віднести можливість використовувати різний термостійкий посуд і те, що деякі страви, зокрема курка, можуть виходити в аерогрилі навіть смачнішими, ніж у духовці.

Недоліки аерогриля: про що варто знати перед купівлею

Попри переваги, аерогриль має і свої мінуси. Наприклад, приготування може займати більше часу, ніж на плиті чи в духовці, а об’єм чаші в аерогрилі зазвичай невеликий, тому для великої родини це може бути незручно. Крім того, скляна чаша сильно нагрівається, тож є ризик обпектися. Також прилад споживає чимало електроенергії, що в період війни, особливо під час блекаутів, може бути незручно. До категорії недоліків ще можна внести те, що девайс потребує окремого місця на кухні.

Як обрати аерогриль

Перед купівлею варто звернути увагу на кілька ключових параметрів. Зокрема, тип нагрівального елемента: галогенна лампа швидше нагрівається, але служить менше, тоді як металевий ТЕН довговічніший.

Оптимальна потужність 1300–1400 Вт: цього достатньо для ефективного приготування без зайвих витрат електроенергії. Об’єм чаші може коливатися від 7 до 17 літрів, тому його варто обирати залежно від потреб.

Також дуже важливі: тип керування (механічний або електронний), конструкція кришки, наявність додаткових аксесуарів і функції на кшталт таймера, відкладеного старту чи регулювання температури.

Кому підійде аерогриль

Аерогриль буде хорошим вибором для тих, хто хоче готувати здоровішу їжу з мінімумом олії та цінує зручність. Він підходить для щоденного використання, особливо якщо ви готуєте невеликими порціями. Втім, якщо для вас важливий великий об’єм і швидкість приготування, то класична духовка може залишатися перспективнішим варіантом, тож у підсумку все залежить від ваших звичок і потреб на кухні.

