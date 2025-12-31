Одесса под ударом: в части города отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение
В ночь на 31 декабря враг атаковал Одессу ударными БПЛА, что привело к отсутствию электро-, водо- и теплоснабжения в части города. В результате атаки загорелись склады логистической компании и зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.
В ночь на среду, 31 декабря, враг атаковал Одессу ударными БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.
"Одесса и район! Враг атакует беспилотниками! Находитесь в укрытиях!" - написал Кипер.
Впоследствии начальник Одесской МВА Сергей Лысак уточнил, что из-за вражеской атаки в части города отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение.
Атака продолжается, поэтому прошу всех находиться в безопасных местах
Позже Кипер добавил, что враг продолжает массированно атаковать Одесскую область ударными беспилотниками.
"Целью россиян вновь является гражданская и энергетическая инфраструктура. В одном из населенных пунктов области в результате атаки загорелись склады логистической компании. Также зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом без последующего возгорания и детонации. Информация о пострадавших уточняется. Прошу жителей Одесской области до отбоя оставаться в безопасных местах. Не приближаться к местам попаданий, не снимать и не распространять работу ПВО", - написал руководитель ОВА.
Вечером 27 декабря российские оккупанты атаковали Одессу: ударный БпЛА попал в крышу двухэтажного жилого дома. В результате атаки возникло возгорание крыши жилого дома, а также выбиты окна.
