Одесса под ударом: в части города отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение

В ночь на среду, 31 декабря, враг атаковал Одессу ударными БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

Подробности

"Одесса и район! Враг атакует беспилотниками! Находитесь в укрытиях!" - написал Кипер.

Впоследствии начальник Одесской МВА Сергей Лысак уточнил, что из-за вражеской атаки в части города отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение.

Атака продолжается, поэтому прошу всех находиться в безопасных местах - призвал Лысак.

Позже Кипер добавил, что враг продолжает массированно атаковать Одесскую область ударными беспилотниками.

"Целью россиян вновь является гражданская и энергетическая инфраструктура. В одном из населенных пунктов области в результате атаки загорелись склады логистической компании. Также зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом без последующего возгорания и детонации. Информация о пострадавших уточняется. Прошу жителей Одесской области до отбоя оставаться в безопасных местах. Не приближаться к местам попаданий, не снимать и не распространять работу ПВО", - написал руководитель ОВА.

Напомним

Вечером 27 декабря российские оккупанты атаковали Одессу: ударный БпЛА попал в крышу двухэтажного жилого дома. В результате атаки возникло возгорание крыши жилого дома, а также выбиты окна.

Атака рф по Одессе 27 декабря: БПЛА попал в жилой дом