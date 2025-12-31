$42.220.15
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничники
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 21311 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 20535 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 18813 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 20031 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 16872 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 16047 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 22412 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлю
30 декабря, 09:46 • 32126 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последним
30 декабря, 04:26 • 21897 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
В ночь на 31 декабря враг атаковал Одессу ударными БПЛА, что привело к отсутствию электро-, водо- и теплоснабжения в части города. В результате атаки загорелись склады логистической компании и зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Одесса под ударом: в части города отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение

В ночь на среду, 31 декабря, враг атаковал Одессу ударными БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

Подробности

"Одесса и район! Враг атакует беспилотниками! Находитесь в укрытиях!" - написал Кипер.

Впоследствии начальник Одесской МВА Сергей Лысак уточнил, что из-за вражеской атаки в части города отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение.

Атака продолжается, поэтому прошу всех находиться в безопасных местах

- призвал Лысак.

Позже Кипер добавил, что враг продолжает массированно атаковать Одесскую область ударными беспилотниками.

"Целью россиян вновь является гражданская и энергетическая инфраструктура. В одном из населенных пунктов области в результате атаки загорелись склады логистической компании. Также зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом без последующего возгорания и детонации. Информация о пострадавших уточняется. Прошу жителей Одесской области до отбоя оставаться в безопасных местах. Не приближаться к местам попаданий, не снимать и не распространять работу ПВО", - написал руководитель ОВА.

Напомним

Вечером 27 декабря российские оккупанты атаковали Одессу: ударный БпЛА попал в крышу двухэтажного жилого дома. В результате атаки возникло возгорание крыши жилого дома, а также выбиты окна.

Атака рф по Одессе 27 декабря: БПЛА попал в жилой дом28.12.25, 00:03 • 8706 просмотров

