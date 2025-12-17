$42.180.06
2702 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
12159 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
11580 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
12272 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
14726 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 18128 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 16671 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27040 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 45764 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 37939 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
публикации
Эксклюзивы
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
Эксклюзив
11:22 • 12159 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям
17 декабря, 07:15 • 22502 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ
16 декабря, 14:38 • 39226 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след
16 декабря, 12:02 • 53593 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop Odrex
16 декабря, 10:19 • 55059 просмотра
Убийство семьи Райнер: обнародованы новые детали трагедии

Киев • УНН

 894 просмотра

В Лос-Анджелесе стали известны детали трагедии в семье Райнер. Дочь Роми обнаружила тело отца, а о смерти матери узнала от парамедиков. Сына семьи, Ника, задержала полиция.

Убийство семьи Райнер: обнародованы новые детали трагедии

Человек, близкий к семье Райнеров, подробно рассказал о том, что произошло в доме в день убийства супругов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

По словам человека, близкого к семье, в день убийства супругов, массажистка прибыла в дом Райнеров на запланированный прием, но не получила ответа у ворот. После этого она позвонила дочери супругов, 28-летней Роми Райнер.

Роми Райнер приехала вместе со своей соседкой по комнате, а затем зашла в дом и увидела тело убитого отца. Она в отчаянии выбежала из дома, после чего ее соседка позвонила на номер 911. По словам источника, Роми Райнер не видела тело матери и узнала о ее смерти позже - от парамедиков, которые затем прибыли на место происшествия.

Во вторник прокуроры округа Лос-Анджелес официально обвинили сына супругов - Ника Райнера в двух случаях умышленного убийства первой степени. Он проживал в гостевом доме на территории поместья родителей. Кроме того, боролся с кокаиновой и героиновой зависимостью.

Человек, близкий к семье, сказал, что в последние недели ничто не указывало на то, что 32-летний Ник Райнер способен на такое насилие.

Сына Райнеров не нашли на месте происшествия, однако, его задержали офицеры отдела по борьбе с бандами и наркотиками полицейского департамента Лос-Анджелеса без инцидентов в тот же вечер около 21:30 в 15 милях от дома. Как именно полиция его нашла, не сообщается.

Также, ожидалось, что Ник Райнер впервые появится в суде во вторник, однако он не присутствовал на заседании, поскольку, по словам его адвоката, подозреваемый не прошел медицинского осмотра для перевода из тюрьмы.

Напомним

Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе 14 декабря. Супруги получили колотые ранения, что указывает на вероятное убийство.

Алла Киосак

Новости Мира
Режиссер
Фильм
Пожизненное лишение свободы
Брак
The New York Times
Лос-Анджелес