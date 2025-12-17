Убийство семьи Райнер: обнародованы новые детали трагедии

Человек, близкий к семье Райнеров, подробно рассказал о том, что произошло в доме в день убийства супругов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

По словам человека, близкого к семье, в день убийства супругов, массажистка прибыла в дом Райнеров на запланированный прием, но не получила ответа у ворот. После этого она позвонила дочери супругов, 28-летней Роми Райнер.

Роми Райнер приехала вместе со своей соседкой по комнате, а затем зашла в дом и увидела тело убитого отца. Она в отчаянии выбежала из дома, после чего ее соседка позвонила на номер 911. По словам источника, Роми Райнер не видела тело матери и узнала о ее смерти позже - от парамедиков, которые затем прибыли на место происшествия.

Во вторник прокуроры округа Лос-Анджелес официально обвинили сына супругов - Ника Райнера в двух случаях умышленного убийства первой степени. Он проживал в гостевом доме на территории поместья родителей. Кроме того, боролся с кокаиновой и героиновой зависимостью.

Человек, близкий к семье, сказал, что в последние недели ничто не указывало на то, что 32-летний Ник Райнер способен на такое насилие.

Сына Райнеров не нашли на месте происшествия, однако, его задержали офицеры отдела по борьбе с бандами и наркотиками полицейского департамента Лос-Анджелеса без инцидентов в тот же вечер около 21:30 в 15 милях от дома. Как именно полиция его нашла, не сообщается.

Также, ожидалось, что Ник Райнер впервые появится в суде во вторник, однако он не присутствовал на заседании, поскольку, по словам его адвоката, подозреваемый не прошел медицинского осмотра для перевода из тюрьмы.

Напомним

Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе 14 декабря. Супруги получили колотые ранения, что указывает на вероятное убийство.