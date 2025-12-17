Вбивство родини Райнерів: оприлюднено нові деталі трагедії

Людина, близька до родини Райнерів, детально розповіла про те, що сталося в будинку у день вбивства подружжя. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

За словами людини, близької до родини, у день вбивства пожружжя, масажистка прибула до будинку Райнерів на запланований прийом, але не отримала відповіді біля воріт. Після цього вона зателефонувала доньці подружжя, 28-річній Ромі Райнер.

Ромі Райнер приїхала разом зі своєю сусідкою по кімнаті, а потім зайшла до будинку і побачила тіло вбитого батька. Вона в розпачі вибігла з дому, після чого її сусідка подзвонила на номер 911. За словами джерела , Ромі Райнер не бачила тіло матері та дізналася про її смерть пізніше - від парамедиків, які потім прибули на місце події.

У вівторок прокурори округу Лос-Анджелес офіційно звинуватили сина подружжя - Ніка Райнера у двох випадках умисного вбивства першого ступеня. Він мешкав у гостьовому будинку на території помешкання батьків. Крам того, боровся з кокаїновою та героїновою залежністю.

Людина, близька до родини, сказала, що останніми тижнями ніщо не вказувало на те, що 32-річний Нік Райнер здатний на таке насильство.

Сина Райнерів не знайшли на місці події, однак, його затримали офіцери відділу боротьби з бандами та наркотиками поліцейського департаменту Лос-Анджелеса без інцидентів того ж вечора близько 21:30 за 15 миль від будинку. Як саме поліція його знайшла, не повідомляється.

Також, очікувалося, що Нік Райнер уперше з’явиться в суді у вівторок, однак він не був присутній на засіданні, оскільки, за словами його адвоката, підозрюваний не пройшов медичного огляду для переведення з в’язниці.

Нагадаємо

Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина Мішель були знайдені мертвими у своєму будинку в Лос-Анджелесі 14 грудня. Подружжя отримало колоті поранення, що вказує на ймовірне вбивство.