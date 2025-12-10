Умерла Софи Кинселла, автор бестселлеров о шопоголиках

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
14:20 • 2126 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 8010 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 11239 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 13559 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 12875 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 21492 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 16756 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27307 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 42162 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41557 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.2м/с
86%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 35839 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 21969 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 20942 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 12037 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 14537 просмотра
публикации
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 3808 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 21495 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 35851 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 70807 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 53448 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Виктор Ляшко
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Индия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 2594 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 3640 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 3718 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 6112 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 20952 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ЧатГПТ
Отопление
Фильм

Умерла Софи Кинселла, автор бестселлеров о шопоголиках

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Писательница Софи Кинселла умерла в 55 лет после борьбы с агрессивным раком мозга. Она получила мировую известность благодаря серии бестселлеров "Шопоголик", продав более 50 миллионов книг.

Умерла Софи Кинселла, автор бестселлеров о шопоголиках

Британская писательница Софи Кинселла, настоящее имя которой Мадлен Уикхем и которая получила мировую известность благодаря серии бестселлеров "Шопоголик", умерла в возрасте 55 лет после продолжительной борьбы с агрессивной формой рака мозга. Печальную новость сообщили ее близкие в заявлении, опубликованном в среду на официальном аккаунте автора в Instagram, пишет УНН

Детали

Кинселла продала более 50 миллионов книг по всему миру, в том числе серию о жизни вымышленной женщины, зависимой от шопинга в Лондоне, некоторые части которой были позже экранизированы. В 2022 году автору была диагностирована глиобластома.

Ушел из жизни Вячеслав Криштофович: Украина потеряла выдающегося кинорежиссера и педагога07.12.25, 13:12 • 4943 просмотра

Она умерла мирно, а ее последние дни были наполнены ее настоящей любовью: семьи, музыки, тепла, Рождества и радости", – говорится в заявлении. 

Семья отметила, что несмотря на болезнь, которую Софи Кинселла "переносила с невероятным мужеством", она считала себя действительно благословенной – иметь такую замечательную семью и друзей, а также достичь необычайного успеха в своей писательской карьере.

Лидер группы ADAM Михаил Клименко умер после длительного лечения07.12.25, 14:10 • 5418 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Музыкант
Режиссер
Социальная сеть
Фильм
Лондон