Умерла Софи Кинселла, автор бестселлеров о шопоголиках

Британская писательница Софи Кинселла, настоящее имя которой Мадлен Уикхем и которая получила мировую известность благодаря серии бестселлеров "Шопоголик", умерла в возрасте 55 лет после продолжительной борьбы с агрессивной формой рака мозга. Печальную новость сообщили ее близкие в заявлении, опубликованном в среду на официальном аккаунте автора в Instagram, пишет УНН.

Кинселла продала более 50 миллионов книг по всему миру, в том числе серию о жизни вымышленной женщины, зависимой от шопинга в Лондоне, некоторые части которой были позже экранизированы. В 2022 году автору была диагностирована глиобластома.

Она умерла мирно, а ее последние дни были наполнены ее настоящей любовью: семьи, музыки, тепла, Рождества и радости", – говорится в заявлении.

Семья отметила, что несмотря на болезнь, которую Софи Кинселла "переносила с невероятным мужеством", она считала себя действительно благословенной – иметь такую замечательную семью и друзей, а также достичь необычайного успеха в своей писательской карьере.

