Ушел из жизни Вячеслав Криштофович: Украина потеряла выдающегося кинорежиссера и педагога

В Национальном союзе кинематографистов Украины сообщили о смерти выдающегося мастера украинского кино – Вячеслава Сигизмундовича Криштофовича. Режиссер, сценарист и педагог, известный своей большой внутренней культурой, был человеком с особой творческой оптикой, умевшей "в самом простом увидеть важное". Об этом пишет УНН.

Подробности

Его фильмы, среди которых "Одинокая женщина желает познакомиться", "Автопортрет неизвестного", "Ребро Адама" и "Приятель покойника", давно стали частью национального кинематографического наследия.

Он был художником с особой оптикой: внимательным к деталям, сочувствующим характерам, откровенным в творческих поисках. Даже малейшая из его "мелочей жизни" в кадре становилась существенной" – говорится в сообщении НСКУ.

Вячеслав Криштофович, которого друзья называли Вячек, также был известен своей преподавательской деятельностью. Он "больше всего любил учить тех, кто только приходил в профессию", встречая студентов "с надеждой и верой". Его ученики будут помнить "спокойствие, внимательность и доброжелательную требовательность Мастера, благодаря которым вырастали новые голоса нашего кино".

Справочно

Вячеслав Криштофович был Академиком Национальной академии искусств Украины, Заслуженным деятелем искусств Украины и Лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко.

