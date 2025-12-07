Пішов з життя В’ячеслав Криштофович: Україна втратила видатного кінорежисера та педагога

У Національній спілці кінематографістів України повідомили про смерть видатного майстра українського кіно – В’ячеслава Сигизмундовича Криштофовича. Режисер, сценарист і педагог, відомий своєю великою внутрішньою культурою, був людиною з особливою творчою оптикою, яка вміла "у найпростішому побачити важливе". Про це пише УНН.

Деталі

Його фільми, серед яких "Самотня жінка бажає познайомитися", "Автопортрет невідомого", "Ребро Адама" та "Приятель небіжчика", давно стали частиною національної кінематографічної спадщини.

Він був митцем з особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим до характерів, відвертим у творчих пошуках. Навіть найменша з його "дрібниць життя" у кадрі ставала суттєвою" – йдеться у повідомленні НСКУ.

В’ячеслав Криштофович, якого друзі називали В’ячек, також був відомий своєю викладацькою діяльністю. Він "найбільше любив навчати тих, хто тільки приходив у професію", зустрічаючи студентів "з надією та вірою". Його учні пам’ятатимуть "спокій, уважність і доброзичливу вимогливість Майстра, завдяки яким виростали нові голоси нашого кіно".

Довідково

В’ячеслав Криштофович був Академіком Національної академії мистецтв України, Заслуженим діячем мистецтв України та Лауреатом Державної премії України імені Олександра Довженка.

