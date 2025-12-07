На 64-му році життя помер головний тренер й один із засновників СК "Полтава" Володимир Сисенко

Сьогодні, 7 грудня, на 64-му році життя перестало битися серце головного тренера й одного із засновників СК "Полтава" Володимира Сисенка. Причина смерті наразі невідома. Про це повідомили в клубі, передає УНН.

Деталі

Трагічна новина сколихнула СК "Полтава" напередодні гри з "Епіцентром". 7 грудня перестало битися серце ідейного натхненника команди, одного із співзасновників клубу та незмінного головного тренера містян Володимира Анатолійовича Сисенка - йдеться в повідомленні.

У клубі зазначили, що Сисенко - "людина, для якої футбол і СК "Полтава" були сенсом життя".

"Володимир Сисенко розпочав футбольну кар’єру як гравець: виступав за низку клубів колишнього СРСР та країн пострадянського простору, був легендою "Паміру". Після здобуття Україною незалежності повернувся на рідну землю, де продовжив свій футбольний шлях у полтавській "Ворсклі". Після завершення ігрової кар’єри обрав шлях тренера, готуючи спочатку дітлахів, а 2011 року став одним із засновників СК "Полтава", з яким провів на посаді тренера не один сезон. Під його керівництвом команда подолала шлях від аматорської до клубу, що виступає в УПЛ", - додають у клубі.

Доповнення

ЗМІ повідомляли, що Сисенко знаходиться на лікуванні за кордоном, а за його відсутності командою керує його асистент Ігор Тимченко.

Зазначимо, у сезоні 2024/2025 СК "Полтава" зайняла друге місце в Першій Лізі, що дозволило полтавчанам пробитися в Українську Прем’єр-лігу.

За 14 турів в УПЛ, "Полтава" з двома перемогами, одна з яких сенсаційна над київським "Динамо", займає останнє місце в чемпіонаті з 9 балами в активі.

У понеділок, 8 грудня, "Полтава" зіграє проти "Епіцентру".

Нагадаємо

Володимир Мунтян, один із найвидатніших футболістів київського "Динамо" та збірної срср, семиразовий чемпіон срср, учасник чемпіонату світу 1970 року та віцепрезидент Асоціації ветеранів футболу України, помер після тривалої хвороби на 80-му році життя.