986 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
На 64-м году жизни скончался главный тренер и один из основателей СК "Полтава" Владимир Сисенко

Киев • УНН

 502 просмотра

7 декабря скончался главный тренер и соучредитель СК "Полтава" Владимир Сисенко. Клуб сообщил о смерти накануне игры с "Эпицентром", не указав причину.

На 64-м году жизни скончался главный тренер и один из основателей СК "Полтава" Владимир Сисенко

Сегодня, 7 декабря, на 64-м году жизни перестало биться сердце главного тренера и одного из основателей СК "Полтава" Владимира Сысенко. Причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщили в клубе, передает УНН.

Детали

Трагическая новость всколыхнула СК "Полтава" накануне игры с "Эпицентром". 7 декабря перестало биться сердце идейного вдохновителя команды, одного из соучредителей клуба и бессменного главного тренера горожан Владимира Анатольевича Сысенко

- говорится в сообщении.

В клубе отметили, что Сысенко - "человек, для которого футбол и СК "Полтава" были смыслом жизни".

"Владимир Сысенко начал футбольную карьеру как игрок: выступал за ряд клубов бывшего СССР и стран постсоветского пространства, был легендой "Памира". После обретения Украиной независимости вернулся на родную землю, где продолжил свой футбольный путь в полтавской "Ворскле". После завершения игровой карьеры выбрал путь тренера, готовя сначала детей, а в 2011 году стал одним из основателей СК "Полтава", с которым провел на посту тренера не один сезон. Под его руководством команда прошла путь от любительской до клуба, выступающего в УПЛ", - добавляют в клубе.

Дополнение

СМИ сообщали, что Сысенко находится на лечении за границей, а в его отсутствие командой руководит его ассистент Игорь Тимченко.

Отметим, в сезоне 2024/2025 СК "Полтава" заняла второе место в Первой Лиге, что позволило полтавчанам пробиться в Украинскую Премьер-лигу.

За 14 туров в УПЛ, "Полтава" с двумя победами, одна из которых сенсационная над киевским "Динамо", занимает последнее место в чемпионате с 9 баллами в активе.

В понедельник, 8 декабря, "Полтава" сыграет против "Эпицентра".

Напомним

Владимир Мунтян, один из величайших футболистов киевского "Динамо" и сборной СССР, семикратный чемпион СССР, участник чемпионата мира 1970 года и вице-президент Ассоциации ветеранов футбола Украины, умер после продолжительной болезни на 80-м году жизни.

Павел Башинский

ОбществоСпорт
