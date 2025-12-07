Лидер группы ADAM Михаил Клименко умер после длительного лечения
Киев • УНН
Украинский музыкант Михаил Клименко, фронтмен группы ADAM, умер после борьбы с туберкулезным менингитом. Артист находился в коме, а его лечение стоило более 25 000 грн в день.
Ушел из жизни украинский музыкант, основатель и фронтмен группы ADAM Михаил Клименко. Артист находился в коме после длительного лечения. Об этом сообщили на странице в Instagram группы, передает УНН.
Подробности
К сожалению, сегодня утром доброе сердце Миши остановилось
В коллективе добавили, что информация о прощании с Михаилом будет позже.
В ноябре в группе сообщали, что Михаил уже два месяца борется с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом.
После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Один день лечения обходится в более чем 25000 грн
Дополнение
Группу Adam основали в 2015 году Михаил Клименко и его жена Саша Норова. Также среди участников проекта - Максим Козаченко (гитара), Андрей Гриценко (барабаны), Вячеслав Шевченко (звук). Наибольшую популярность группа получила благодаря композициям "Повільно" и "Ау Ау".
Напомним
