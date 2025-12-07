Лидер группы ADAM Михаил Клименко умер после длительного лечения

Фото: Instagram ADAM

Ушел из жизни украинский музыкант, основатель и фронтмен группы ADAM Михаил Клименко. Артист находился в коме после длительного лечения. Об этом сообщили на странице в Instagram группы, передает УНН.

Подробности

К сожалению, сегодня утром доброе сердце Миши остановилось - сообщили в группе.

В коллективе добавили, что информация о прощании с Михаилом будет позже.

В ноябре в группе сообщали, что Михаил уже два месяца борется с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом.

После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Один день лечения обходится в более чем 25000 грн - сообщали в коллективе.

Дополнение

Группу Adam основали в 2015 году Михаил Клименко и его жена Саша Норова. Также среди участников проекта - Максим Козаченко (гитара), Андрей Гриценко (барабаны), Вячеслав Шевченко (звук). Наибольшую популярность группа получила благодаря композициям "Повільно" и "Ау Ау".

Напомним

