российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45 • 33294 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 45508 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49 • 53458 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 51206 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15 • 55964 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 54447 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили
5 декабря, 14:41 • 39797 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
5 декабря, 11:17 • 82614 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 44093 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Лидер группы ADAM Михаил Клименко умер после длительного лечения

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Украинский музыкант Михаил Клименко, фронтмен группы ADAM, умер после борьбы с туберкулезным менингитом. Артист находился в коме, а его лечение стоило более 25 000 грн в день.

Лидер группы ADAM Михаил Клименко умер после длительного лечения
Фото: Instagram ADAM

Ушел из жизни украинский музыкант, основатель и фронтмен группы ADAM Михаил Клименко. Артист находился в коме после длительного лечения. Об этом сообщили на странице в Instagram группы, передает УНН.

Подробности

К сожалению, сегодня утром доброе сердце Миши остановилось

- сообщили в группе.

В коллективе добавили, что информация о прощании с Михаилом будет позже.

В ноябре в группе сообщали, что Михаил уже два месяца борется с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом.

После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Один день лечения обходится в более чем 25000 грн

- сообщали в коллективе.

Дополнение

Группу Adam основали в 2015 году Михаил Клименко и его жена Саша Норова. Также среди участников проекта - Максим Козаченко (гитара), Андрей Гриценко (барабаны), Вячеслав Шевченко (звук). Наибольшую популярность группа получила благодаря композициям "Повільно" и "Ау Ау".

Напомним

Сегодня, 7 декабря, на 64-м году жизни перестало биться сердце главного тренера и одного из основателей СК "Полтава" Владимира Сисенко. Причина смерти пока неизвестна.

Павел Башинский

