Лідер гурту ADAM Михайло Клименко помер після тривалого лікування

Фото: Instagram ADAM

Пішов із життя український музикант, засновник і фронтмен гурту ADAM Михайло Клименко. Артист перебував у комі після тривалого лікування. Про це повідомили на сторінці в Instagram гурту, передає УНН.

Деталі

На жаль, сьогодні вранці добре серце Міши зупинилося - повідомили в гурті.

У колективі додали, що інформація щодо прощання з Михайлом буде згодом.

У листопаді в гурті повідомляли, що Михайло вже два місяці веде боротьбу з тяжкою хворобою - туберкульозним менінгітом.

Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша знаходиться в комі. Один день лікування обходиться в більш ніж 25000 грн - повідомляли в колективі.

Доповнення

Гурт Adam заснували у 2015 році Михайло Клименко та його дружина Саша Норова. Також серед учасників проєкту - Максим Козаченко (гітара), Андрій Гриценко (барабани), В'ячеслав Шевченко (звук). Найбільшу популярність гурт здобув завдяки композиціям "Повільно" та "Ау Ау".

Нагадаємо

Сьогодні, 7 грудня, на 64-му році життя перестало битися серце головного тренера й одного із засновників СК "Полтава" Володимира Сисенка. Причина смерті наразі невідома.