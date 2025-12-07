Лідер гурту ADAM Михайло Клименко помер після тривалого лікування
Київ • УНН
Український музикант Михайло Клименко, фронтмен гурту ADAM, помер після боротьби з туберкульозним менінгітом. Артист перебував у комі, а його лікування коштувало понад 25 000 грн на день.
Пішов із життя український музикант, засновник і фронтмен гурту ADAM Михайло Клименко. Артист перебував у комі після тривалого лікування. Про це повідомили на сторінці в Instagram гурту, передає УНН.
Деталі
На жаль, сьогодні вранці добре серце Міши зупинилося
У колективі додали, що інформація щодо прощання з Михайлом буде згодом.
У листопаді в гурті повідомляли, що Михайло вже два місяці веде боротьбу з тяжкою хворобою - туберкульозним менінгітом.
Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша знаходиться в комі. Один день лікування обходиться в більш ніж 25000 грн
Доповнення
Гурт Adam заснували у 2015 році Михайло Клименко та його дружина Саша Норова. Також серед учасників проєкту - Максим Козаченко (гітара), Андрій Гриценко (барабани), В'ячеслав Шевченко (звук). Найбільшу популярність гурт здобув завдяки композиціям "Повільно" та "Ау Ау".
