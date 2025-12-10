Померла Софі Кінселла, авторка бестселерів про шопоголіків
Київ • УНН
Письменниця Софі Кінселла померла у 55 років після боротьби з агресивним раком мозку. Вона здобула світову славу завдяки серії бестселерів "Шопоголік", продавши понад 50 мільйонів книг.
Британська письменниця Софі Кінселла, справжнє ім'я якої Мадлен Вікхем і яка здобула світову славу завдяки серії бестселерів "Шопоголік", померла у віці 55 років після тривалої боротьби з агресивною формою раку мозку. Сумну новину повідомили її близькі у заяві, опублікованій у середу на офіційному акаунті авторки в Instagram, пише УНН.
Деталі
Кінселла продала понад 50 мільйонів книг у всьому світі, зокрема серію про життя вигаданої жінки, залежної від шопінгу в Лондоні, деякі частини якої були пізніше екранізовані. У 2022 році авторці було діагностовано гліобластому.
Вона померла мирно, а її останні дні були сповнені її справжнього кохання: родини, музики, тепла, Різдва та радості", – йдеться у заяві.
Родина зазначила, що незважаючи на хворобу, яку Софі Кінселла "переносила з неймовірною мужністю", вона вважала себе справді благословенною – мати таку чудову родину та друзів, а також досягти надзвичайного успіху у своїй письменницькій кар'єрі.
