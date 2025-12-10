$42.180.11
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
14:20 • 4354 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
13:11 • 11330 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 13324 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 17237 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 15178 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 13532 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
09:54 • 23193 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
10 грудня, 08:28 • 16908 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27447 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Ексклюзиви
Померла Софі Кінселла, авторка бестселерів про шопоголіків

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Письменниця Софі Кінселла померла у 55 років після боротьби з агресивним раком мозку. Вона здобула світову славу завдяки серії бестселерів "Шопоголік", продавши понад 50 мільйонів книг.

Померла Софі Кінселла, авторка бестселерів про шопоголіків

Британська письменниця Софі Кінселла, справжнє ім'я якої Мадлен Вікхем і яка здобула світову славу завдяки серії бестселерів "Шопоголік", померла у віці 55 років після тривалої боротьби з агресивною формою раку мозку. Сумну новину повідомили її близькі у заяві, опублікованій у середу на офіційному акаунті авторки в Instagram, пише УНН

Деталі

Кінселла продала понад 50 мільйонів книг у всьому світі, зокрема серію про життя вигаданої жінки, залежної від шопінгу в Лондоні, деякі частини якої були пізніше екранізовані. У 2022 році авторці було діагностовано гліобластому.

Пішов з життя В’ячеслав Криштофович: Україна втратила видатного кінорежисера та педагога07.12.25, 13:12 • 4952 перегляди

Вона померла мирно, а її останні дні були сповнені її справжнього кохання: родини, музики, тепла, Різдва та радості", – йдеться у заяві. 

Родина зазначила, що незважаючи на хворобу, яку Софі Кінселла "переносила з неймовірною мужністю", вона вважала себе справді благословенною – мати таку чудову родину та друзів, а також досягти надзвичайного успіху у своїй письменницькій кар'єрі.

Лідер гурту ADAM Михайло Клименко помер після тривалого лікування07.12.25, 14:10 • 5437 переглядiв

Степан Гафтко

