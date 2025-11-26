Элтон Джон рассказал о потере зрения на один глаз и ухудшении на другом

78-летний сэр Элтон Джон признал, что последние 15 месяцев стали для него испытанием из-за тяжелой инфекции глаза, которая привела к потере зрения на один глаз и ограничению зрения на другой. Музыкант поделился новыми деталями о своем состоянии и ходе лечения. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

В июле 2024 года музыкант перенес серьезную глазную инфекцию, после которой он полностью ослеп на правый глаз, а зрение на левом значительно ухудшилось.

Последние 15 месяцев были для меня тяжелыми, потому что я не мог ничего видеть, ничего смотреть, ничего читать - сказал он в интервью Variety.

Элтон добавил, что ситуация стала "разрушительной", однако он старается оставаться сильным.

Ты не должен терять надежду… ты должен быть стоиком, ты должен быть сильным - говорит он.

Артист признался, что более года не может нормально смотреть или читать, но с осени 2024 года проходит лечение, которое помогло увидеть "некоторые улучшения в состоянии левого глаза".

Лечение, поддержка семьи и проекты несмотря на болезнь

Элтон живет вместе с мужем Дэвидом Фернишем и двумя сыновьями - Закари и Элайджей. В сентябре 2024 года он впервые подробно рассказал о своей болезни, опубликовав в Instagram сообщение о "медленном восстановлении" после инфекции. Тогда он писал, что процесс лечения будет длительным и поблагодарил врачей и семью за поддержку.

Из-за проблем со здоровьем новая музыка от артиста не появлялась. Ранее он привлек внимание поклонников фотографиями с больничной койкой, но впоследствии объяснил, что это была шутка и часть промо к фильму "Spinal Tap II". Музыкант появится в ленте вместе с Полом Маккартни, Гартом Бруксом и Тришей Йервуд.

Новый фильм режиссера Роба Райнера станет продолжением культовой псевдодокументальной комедии 1984 года и будет рассказывать о последнем выступлении стареющих участников вымышленной группы Spinal Tap.

Несмотря на серьезные проблемы со зрением, Элтон Джон продолжает лечение и с надеждой говорит о возможном улучшении. Музыкант подчеркивает, что должен оставаться сильным и верит, что наука поможет ему вернуть зрение.

