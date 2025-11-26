Элтон Джон рассказал о потере зрения на один глаз и ухудшении на другом
Сэр Элтон Джон сообщил, что последние 15 месяцев боролся с тяжелой глазной инфекцией, которая привела к полной слепоте на правый глаз и значительному ухудшению зрения на левом. Музыкант проходит лечение, которое принесло некоторые улучшения состояния левого глаза.
78-летний сэр Элтон Джон признал, что последние 15 месяцев стали для него испытанием из-за тяжелой инфекции глаза, которая привела к потере зрения на один глаз и ограничению зрения на другой. Музыкант поделился новыми деталями о своем состоянии и ходе лечения. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
Детали
В июле 2024 года музыкант перенес серьезную глазную инфекцию, после которой он полностью ослеп на правый глаз, а зрение на левом значительно ухудшилось.
Последние 15 месяцев были для меня тяжелыми, потому что я не мог ничего видеть, ничего смотреть, ничего читать
Элтон добавил, что ситуация стала "разрушительной", однако он старается оставаться сильным.
Ты не должен терять надежду… ты должен быть стоиком, ты должен быть сильным
Артист признался, что более года не может нормально смотреть или читать, но с осени 2024 года проходит лечение, которое помогло увидеть "некоторые улучшения в состоянии левого глаза".
Лечение, поддержка семьи и проекты несмотря на болезнь
Элтон живет вместе с мужем Дэвидом Фернишем и двумя сыновьями - Закари и Элайджей. В сентябре 2024 года он впервые подробно рассказал о своей болезни, опубликовав в Instagram сообщение о "медленном восстановлении" после инфекции. Тогда он писал, что процесс лечения будет длительным и поблагодарил врачей и семью за поддержку.
Из-за проблем со здоровьем новая музыка от артиста не появлялась. Ранее он привлек внимание поклонников фотографиями с больничной койкой, но впоследствии объяснил, что это была шутка и часть промо к фильму "Spinal Tap II". Музыкант появится в ленте вместе с Полом Маккартни, Гартом Бруксом и Тришей Йервуд.
Новый фильм режиссера Роба Райнера станет продолжением культовой псевдодокументальной комедии 1984 года и будет рассказывать о последнем выступлении стареющих участников вымышленной группы Spinal Tap.
Несмотря на серьезные проблемы со зрением, Элтон Джон продолжает лечение и с надеждой говорит о возможном улучшении. Музыкант подчеркивает, что должен оставаться сильным и верит, что наука поможет ему вернуть зрение.
Напомним
Легендарный музыкант Элтон Джон сообщил о потере зрения на правый глаз из-за инфекции, полученной на юге Франции. Певец проходит длительное лечение и восстановление, что мешает его творческой деятельности.