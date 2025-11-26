Элтон Джон рассказал о потере зрения на один глаз и ухудшении на другом

$42.400.03
48.950.03
ukenru
Эксклюзив
09:34 • 1900 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 11422 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 8634 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 8836 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
07:00 • 18091 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 13474 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 12875 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 23573 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 40076 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 30499 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3м/с
91%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вслед за бензином: в рф возник острый дефицит автогаза - "ОТПОР"26 ноября, 00:29 • 3824 просмотра
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»26 ноября, 01:00 • 22845 просмотра
Эрдоган предлагает возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле26 ноября, 02:02 • 6218 просмотра
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT26 ноября, 02:31 • 18500 просмотра
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД26 ноября, 03:33 • 17497 просмотра
публикации
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto08:59 • 11425 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 18094 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 42445 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 51324 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 101529 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 22240 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 57010 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 74971 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 75547 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 82432 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
9К720 Искандер
Шахед-136

Элтон Джон рассказал о потере зрения на один глаз и ухудшении на другом

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Сэр Элтон Джон сообщил, что последние 15 месяцев боролся с тяжелой глазной инфекцией, которая привела к полной слепоте на правый глаз и значительному ухудшению зрения на левом. Музыкант проходит лечение, которое принесло некоторые улучшения состояния левого глаза.

Элтон Джон рассказал о потере зрения на один глаз и ухудшении на другом

78-летний сэр Элтон Джон признал, что последние 15 месяцев стали для него испытанием из-за тяжелой инфекции глаза, которая привела к потере зрения на один глаз и ограничению зрения на другой. Музыкант поделился новыми деталями о своем состоянии и ходе лечения. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

В июле 2024 года музыкант перенес серьезную глазную инфекцию, после которой он полностью ослеп на правый глаз, а зрение на левом значительно ухудшилось.

Последние 15 месяцев были для меня тяжелыми, потому что я не мог ничего видеть, ничего смотреть, ничего читать

- сказал он в интервью Variety.

Элтон добавил, что ситуация стала "разрушительной", однако он старается оставаться сильным.

Ты не должен терять надежду… ты должен быть стоиком, ты должен быть сильным

- говорит он.

Артист признался, что более года не может нормально смотреть или читать, но с осени 2024 года проходит лечение, которое помогло увидеть "некоторые улучшения в состоянии левого глаза".

Лечение, поддержка семьи и проекты несмотря на болезнь

Элтон живет вместе с мужем Дэвидом Фернишем и двумя сыновьями - Закари и Элайджей. В сентябре 2024 года он впервые подробно рассказал о своей болезни, опубликовав в Instagram сообщение о "медленном восстановлении" после инфекции. Тогда он писал, что процесс лечения будет длительным и поблагодарил врачей и семью за поддержку.

Из-за проблем со здоровьем новая музыка от артиста не появлялась. Ранее он привлек внимание поклонников фотографиями с больничной койкой, но впоследствии объяснил, что это была шутка и часть промо к фильму "Spinal Tap II". Музыкант появится в ленте вместе с Полом Маккартни, Гартом Бруксом и Тришей Йервуд.

Новый фильм режиссера Роба Райнера станет продолжением культовой псевдодокументальной комедии 1984 года и будет рассказывать о последнем выступлении стареющих участников вымышленной группы Spinal Tap.

Несмотря на серьезные проблемы со зрением, Элтон Джон продолжает лечение и с надеждой говорит о возможном улучшении. Музыкант подчеркивает, что должен оставаться сильным и верит, что наука поможет ему вернуть зрение.

Напомним

Легендарный музыкант Элтон Джон сообщил о потере зрения на правый глаз из-за инфекции, полученной на юге Франции. Певец проходит длительное лечение и восстановление, что мешает его творческой деятельности.

Алла Киосак

КультураЗдоровьеНовости Мира
Музыкант
Режиссер
Социальная сеть
Фильм
Брак
Франция