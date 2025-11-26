Елтон Джон розповів про втрату зору на одне око та погіршення на іншому

78-річний сер Елтон Джон визнав, що останні 15 місяців стали для нього випробуванням через тяжку інфекцію ока, яка призвела до втрати зору на одне око та обмеження зору на інше. Музикант поділився новими деталями про свій стан та хід лікування. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Деталі

У липні 2024 року музикант переніс серйозну очну інфекцію, після якої він повністю осліп на праве око, а зір на лівому значно погіршився.

Останні 15 місяців були для мене важкими, бо я не міг нічого бачити, нічого дивитися, нічого читати - сказав він в інтерв’ю Variety.

Елтон додав, що ситуація стала "руйнівною", однак він намагається залишатися сильним.

Ти не повинен втрачати надію… ти повинен бути стоїком, ти повинен бути сильним - каже він.

Артист зізнався, що понад рік не може нормально дивитися чи читати, але з осені 2024 проходить лікування, який допоміг бачити "деякі покращення у стані лівого ока".

Лікування, підтримка родини та проєкти попри хворобу

Елтон живе разом із чоловіком Девідом Фернішем та двома синами - Закарі та Елайджею. У вересні 2024 року він вперше докладно розповів про свою хворобу, опублікувавши в Instagram допис про "повільне відновлення" після інфекції. Тоді він писав, що процес лікування триватиме довго та подякував лікарям і родині за підтримку.

Через проблеми зі здоров’ям нова музика від артиста не з’являлася. Раніше він привернув увагу шанувальників фотографіями з лікарняним ліжком, але згодом пояснив, що це був жарт і частина промо до фільму "Spinal Tap II". Музикант з'явиться у стрічці разом із Полом Маккартні, Гартом Бруксом та Трішею Єрвуд.

Новий фільм режисера Роба Райнера стане продовженням культової псевдодокументальної комедії 1984 року й розповідатиме про останній виступ старіючих учасників вигаданого гурту Spinal Tap.

Попри серйозні проблеми із зором, Елтон Джон продовжує лікування та з надією говорить про можливе покращення. Музикант підкреслює, що має залишатися сильним і вірить, що наука допоможе йому повернути зір.

