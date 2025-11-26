$42.400.03
Ексклюзив
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
Фабрика медічних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
Елтон Джон розповів про втрату зору на одне око та погіршення на іншому

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Сер Елтон Джон повідомив, що останні 15 місяців боровся з тяжкою очною інфекцією, яка призвела до повної сліпоти на праве око та значного погіршення зору на лівому. Музикант проходить лікування, яке принесло деякі покращення стану лівого ока.

Елтон Джон розповів про втрату зору на одне око та погіршення на іншому

78-річний сер Елтон Джон визнав, що останні 15 місяців стали для нього випробуванням через тяжку інфекцію ока, яка призвела до втрати зору на одне око та обмеження зору на інше. Музикант поділився новими деталями про свій стан та хід лікування. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Деталі

У липні 2024 року музикант переніс серйозну очну інфекцію, після якої він повністю осліп на праве око, а зір на лівому значно погіршився.

Останні 15 місяців були для мене важкими, бо я не міг нічого бачити, нічого дивитися, нічого читати

- сказав він в інтерв’ю Variety.

Елтон додав, що ситуація стала "руйнівною", однак він намагається залишатися сильним.

Ти не повинен втрачати надію… ти повинен бути стоїком, ти повинен бути сильним

- каже він.

Артист зізнався, що понад рік не може нормально дивитися чи читати, але з осені 2024 проходить лікування, який допоміг бачити "деякі покращення у стані лівого ока".

Лікування, підтримка родини та проєкти попри хворобу

Елтон живе разом із чоловіком Девідом Фернішем та двома синами - Закарі та Елайджею. У вересні 2024 року він вперше докладно розповів про свою хворобу, опублікувавши в Instagram допис про "повільне відновлення" після інфекції. Тоді він писав, що процес лікування триватиме довго та подякував лікарям і родині за підтримку.

Через проблеми зі здоров’ям нова музика від артиста не з’являлася. Раніше він привернув увагу шанувальників фотографіями з лікарняним ліжком, але згодом пояснив, що це був жарт і частина промо до фільму "Spinal Tap II". Музикант з'явиться у стрічці разом із Полом Маккартні, Гартом Бруксом та Трішею Єрвуд.

Новий фільм режисера Роба Райнера стане продовженням культової псевдодокументальної комедії 1984 року й розповідатиме про останній виступ старіючих учасників вигаданого гурту Spinal Tap.

Попри серйозні проблеми із зором, Елтон Джон продовжує лікування та з надією говорить про можливе покращення. Музикант підкреслює, що має залишатися сильним і вірить, що наука допоможе йому повернути зір.

Нагадаємо

Легендарний музикант Елтон Джон повідомив про втрату зору на праве око через інфекцію, отриману на півдні Франції. Співак проходить тривале лікування та відновлення, що заважає його творчій діяльності.

Алла Кіосак

КультураЗдоров'яНовини Світу
Музикант
Режисер
Соціальна мережа
Фільм
Шлюб
Франція