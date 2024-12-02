Элтон Джон рассказал, как потерял зрение на один глаз

Всемирно известный певец Элтон Джон в воскресенье заявил, до восстанавливается после "тяжелой" инфекции, которая оставила его с "ограниченным зрением на один глаз". Об этом УНН сообщает со ссылкой на СNN.

Выступая в воскресенье в Лондоне на гала-концерте мюзикла "Дьявол носит Prada", Джон поблагодарил своего мужа Дэвида Ферниша, сказав, что он "был моей опорой".

"Я не смог прийти на многие предварительные показы, потому что, как вы знаете, я потерял зрение. Поэтому мне трудно его видеть. Но я люблю его слушать, и сегодня он звучал великолепно", - сказал Джон, написавший музыку для шоу.

В интервью "Доброе утро, Америка" на прошлой неделе Джон сказал, что эта проблема влияет на его производительность.

"К сожалению, я потерял зрение на правый глаз в июле из - за инфекции на юге Франции, и вот уже четыре месяца, как я не могу видеть, и мой левый глаз не самый лучший, - сказал он.

"Так что есть надежда и ободрение, что все будет хорошо, но... я немного застрял на данный момент, потому что я могу сделать что - то вроде этого (интервью), но пойти в студию и записать, я не знаю, потому что я не могу видеть текст, для начала", - добавил певец.

Джон, которому 77 лет, впервые публично рассказал о своих проблемах со зрением в сентябре. Он поделился на своей странице в Instagram, что "боролся с тяжелой глазной инфекцией, которая, к сожалению, оставила меня с ограниченным зрением на один глаз".

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"Я выздоравливаю, но это очень медленный процесс, и пройдет некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу", - заявил Джон, прежде чем поблагодарить" замечательную команду врачей, медсестер и мою семью " за то, что они так хорошо о нем заботятся.

"Я спокойно провел лето, восстанавливаясь дома", - написал он, добавив, что "положительно отношусь к прогрессу, которого я достиг в своем лечении и восстановлении".

Дополнение

Хотя Джон официально завершил гастрольную деятельность в 2023 году, он написал музыку к мюзиклу "Дьявол носит Прада". Он основан на романе Лорен Вайсбергер 2003 года, который также был экранизирован в 2006 году.