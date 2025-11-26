"Бугония", "Сират" и "Звук падения" лидируют в номинациях Европейской кинопремии-2026
Киев • УНН
Черная комедия Йоргоса Лантимоса «Бугония», постапокалиптический дорожный фильм Оливье Лаксе "Сират" и немецкая драма Маши Шилински "Звук падения" возглавили список с пятью номинациями каждая на Европейскую кинопремию 2026 года. Церемония вручения наград состоится 17 января в Берлине.
В среду Европейская киноакадемия объявила номинации на Европейскую кинопремию 2026 года в категориях ремесел, среди которых черная комедия Йоргоса Лантимоса "Бугония", постапокалиптический дорожный фильм Оливье Лаксе "Сират" и многопоколенческая немецкая историческая драма Маши Шилински "Звук падения" возглавили список с пятью номинациями каждая, передает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Детали
Фильм "Бугония", крайне странная интерпретация крайне странной корейской научно-фантастической комедии Чан Джун Хвана 2003 года "Спасите зеленую планету!", получил номинации за лучшую оригинальную музыку, монтаж, прически и грим, постановочный дизайн и звуковое оформление.
"Сират", чрезвычайно обнадеживающий взгляд на смерть и конец света, поставленный под пульсирующий техно-ритм, был номинирован на премию за лучший актерский состав, операторскую работу и монтаж, а также за лучшую постановку и лучший звуковой дизайн.
Фильм "Звук падения", который рассказывает истории четырех молодых женщин, выросших на одной маленькой ферме в четырех разных поколениях, был номинирован на премию за лучший актерский состав, операторскую работу, оригинальную музыку, костюмы, прически и грим.
"Сират" и "Звук падения" также номинированы на премию EFA в категории "Лучший европейский фильм". Бугония номинирована в основных категориях премии EFA только на одну номинацию — на премию "Лучший европейский режиссер" (Лантимос).
Эмма Стоун получила "Оскар" за главную роль в фильме "Бедные и несчастные11.03.24, 05:54 • 30633 просмотра
Норвежская мелодрама Йоахима Триера "Сентиментальная ценность", которая лидирует в основных категориях премии с пятью номинациями, включая номинацию "Лучший европейский фильм", получила три номинации в категории "Искусство и ремесла": за лучший актерский состав, лучшую оригинальную музыку и лучшую. Единственным другим номинантом в категории "Ремесло" стал биографический фильм Агнешки Холланд "Франц" о Франце Кафке, номинированный за лучшие костюмы, прически и грим.
Церемония вручения Европейской кинопремии 2026 состоится в Берлине 17 января.