"Бугония", "Сират" и "Звук падения" лидируют в номинациях Европейской кинопремии-2026

$42.400.03
48.950.03
ukenru
16:49 • 3332 просмотра
В четверг, 27 ноября, по всей Украине будут действовать ограничения электропотребления – Укрэнерго
15:50 • 8240 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 10230 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
15:41 • 5856 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 8242 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
15:02 • 3568 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
14:47 • 3326 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
14:38 • 2530 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
14:29 • 7368 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 17826 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.6м/с
87%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях26 ноября, 08:27 • 20253 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto26 ноября, 08:59 • 39954 просмотра
Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб26 ноября, 10:28 • 13986 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 25646 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 14083 просмотра
публикации
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило16:04 • 4742 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto15:49 • 10230 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo14:17 • 17826 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 14225 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto13:23 • 20742 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владислав Косиняк-Камыш
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп-младший.
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Румыния
Франция
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 30910 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 65241 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 82320 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 82465 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 89221 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Financial Times
Boeing Starliner

"Бугония", "Сират" и "Звук падения" лидируют в номинациях Европейской кинопремии-2026

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Черная комедия Йоргоса Лантимоса «Бугония», постапокалиптический дорожный фильм Оливье Лаксе "Сират" и немецкая драма Маши Шилински "Звук падения" возглавили список с пятью номинациями каждая на Европейскую кинопремию 2026 года. Церемония вручения наград состоится 17 января в Берлине.

"Бугония", "Сират" и "Звук падения" лидируют в номинациях Европейской кинопремии-2026

В среду Европейская киноакадемия объявила номинации на Европейскую кинопремию 2026 года в категориях ремесел, среди которых черная комедия Йоргоса Лантимоса "Бугония", постапокалиптический дорожный фильм Оливье Лаксе "Сират" и многопоколенческая немецкая историческая драма Маши Шилински "Звук падения" возглавили список с пятью номинациями каждая, передает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Детали

Фильм "Бугония", крайне странная интерпретация крайне странной корейской научно-фантастической комедии Чан Джун Хвана 2003 года "Спасите зеленую планету!", получил номинации за лучшую оригинальную музыку, монтаж, прически и грим, постановочный дизайн и звуковое оформление.

"Сират", чрезвычайно обнадеживающий взгляд на смерть и конец света, поставленный под пульсирующий техно-ритм, был номинирован на премию за лучший актерский состав, операторскую работу и монтаж, а также за лучшую постановку и лучший звуковой дизайн.

Фильм "Звук падения", который рассказывает истории четырех молодых женщин, выросших на одной маленькой ферме в четырех разных поколениях, был номинирован на премию за лучший актерский состав, операторскую работу, оригинальную музыку, костюмы, прически и грим.

"Сират" и "Звук падения" также номинированы на премию EFA в категории "Лучший европейский фильм". Бугония номинирована в основных категориях премии EFA только на одну номинацию — на премию "Лучший европейский режиссер" (Лантимос).

Эмма Стоун получила "Оскар" за главную роль в фильме "Бедные и несчастные11.03.24, 05:54 • 30633 просмотра

Норвежская мелодрама Йоахима Триера "Сентиментальная ценность", которая лидирует в основных категориях премии с пятью номинациями, включая номинацию "Лучший европейский фильм", получила три номинации в категории "Искусство и ремесла": за лучший актерский состав, лучшую оригинальную музыку и лучшую. Единственным другим номинантом в категории "Ремесло" стал биографический фильм Агнешки Холланд "Франц" о Франце Кафке, номинированный за лучшие костюмы, прически и грим.

Церемония вручения Европейской кинопремии 2026 состоится в Берлине 17 января.

Антонина Туманова

КультураНовости Мира
Музыкант
Режиссер
Фильм
Йоргос Лантимос
Берлин