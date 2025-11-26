"Бугонія", "Сірат" та "Звук падіння" лідирують у номінаціях Європейської кінопремії-2026

$42.400.03
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго
15:50 • 2542 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 4780 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 2418 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 5448 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 2396 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47 • 2352 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38 • 1850 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
14:29 • 6680 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 16539 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась26 листопада, 06:56 • 22212 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 32173 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях26 листопада, 08:27 • 19076 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto26 листопада, 08:59 • 38631 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 24245 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 1898 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 4786 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo14:17 • 16539 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 12598 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 19661 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 30412 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 64747 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 81880 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 82059 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 88835 перегляди
"Бугонія", "Сірат" та "Звук падіння" лідирують у номінаціях Європейської кінопремії-2026

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Чорна комедія Йоргоса Лантімоса "Бугонія", постапокаліптичний дорожній фільм Олів'є Лаксе "Сірат" та німецька драма Маші Шилінскі "Звук падіння" очолили список із п'ятьма номінаціями кожна на Європейську кінопремію 2026 року. Церемонія вручення нагород відбудеться 17 січня в Берліні.

"Бугонія", "Сірат" та "Звук падіння" лідирують у номінаціях Європейської кінопремії-2026

У середу Європейська кіноакадемія оголосила номінації на Європейську кінопремію 2026 року в категоріях ремесел, серед яких чорна комедія Йоргоса Лантімоса "Бугонія", постапокаліптичний дорожній фільм Олів'є Лаксе "Сірат" та багатопоколіннєва німецька історична драма Маші Шилінскі "Звук падіння" очолили список із п'ятьма номінаціями кожна, передає УНН із посиланням на The Hollywood Reporter.

Деталі

Фільм "Бугонія", вкрай дивна інтерпретація вкрай дивної корейської науково-фантастичної комедії Чан Джун Хвана 2003 року "Врятуйте зелену планету!", отримав номінації за найкращу оригінальну музику, монтаж, зачіски та грим, постановочний дизайн та звукове оформлення.

"Сірат", що надзвичайно обнадіює погляд на смерть і кінець світу, поставлений під пульсуючий техно-ритм, був номінований на премію за кращий акторський склад, операторську роботу та монтаж, а також за кращу постановку та кращий звуковий дизайн.

Фільм "Звук падіння", який розповідає історії чотирьох молодих жінок, які виросли на одній маленькій фермі у чотирьох різних поколіннях, був номінований на премію за найкращий акторський склад, операторську роботу, оригінальну музику, костюми, зачіски та грим.

"Сірат" та "Звук падіння" також номіновані на премію EFA у категорії "Найкращий європейський фільм". Бугонія номінована в основних категоріях премії EFA лише на одну номінацію — на премію "Найкращий європейський режисер" (Лантімос).

Емма Стоун отримала "Оскар" за головну роль у фільмі "Бідні та нещасні11.03.24, 05:54 • 30632 перегляди

Норвезька мелодрама Йоахіма Трієра "Сентиментальна цінність", яка лідирує в основних категоріях премії з п'ятьма номінаціями, включаючи номінацію "Кращий європейський фільм", отримала три номінації у категорії "Мистецтво та ремесла": за найкращий акторський склад, найкращу оригінальну музику та найкращу. Єдиним іншим номінантом у категорії "Ремесло" став біографічний фільм Агнешки Холланд "Франц" про Франца Кафку, номінований за найкращі костюми, зачіски та грим.

Церемонія вручення Європейської кінопремії 2026 відбудеться у Берліні 17 січня.

Антоніна Туманова

КультураНовини Світу
Музикант
Режисер
Фільм
Йоргос Лантімос
Берлін