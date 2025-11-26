"Бугонія", "Сірат" та "Звук падіння" лідирують у номінаціях Європейської кінопремії-2026
Чорна комедія Йоргоса Лантімоса "Бугонія", постапокаліптичний дорожній фільм Олів'є Лаксе "Сірат" та німецька драма Маші Шилінскі "Звук падіння" очолили список із п'ятьма номінаціями кожна на Європейську кінопремію 2026 року. Церемонія вручення нагород відбудеться 17 січня в Берліні.
У середу Європейська кіноакадемія оголосила номінації на Європейську кінопремію 2026 року в категоріях ремесел, серед яких чорна комедія Йоргоса Лантімоса "Бугонія", постапокаліптичний дорожній фільм Олів'є Лаксе "Сірат" та багатопоколіннєва німецька історична драма Маші Шилінскі "Звук падіння" очолили список із п'ятьма номінаціями кожна, передає УНН із посиланням на The Hollywood Reporter.
Фільм "Бугонія", вкрай дивна інтерпретація вкрай дивної корейської науково-фантастичної комедії Чан Джун Хвана 2003 року "Врятуйте зелену планету!", отримав номінації за найкращу оригінальну музику, монтаж, зачіски та грим, постановочний дизайн та звукове оформлення.
"Сірат", що надзвичайно обнадіює погляд на смерть і кінець світу, поставлений під пульсуючий техно-ритм, був номінований на премію за кращий акторський склад, операторську роботу та монтаж, а також за кращу постановку та кращий звуковий дизайн.
Фільм "Звук падіння", який розповідає історії чотирьох молодих жінок, які виросли на одній маленькій фермі у чотирьох різних поколіннях, був номінований на премію за найкращий акторський склад, операторську роботу, оригінальну музику, костюми, зачіски та грим.
"Сірат" та "Звук падіння" також номіновані на премію EFA у категорії "Найкращий європейський фільм". Бугонія номінована в основних категоріях премії EFA лише на одну номінацію — на премію "Найкращий європейський режисер" (Лантімос).
Норвезька мелодрама Йоахіма Трієра "Сентиментальна цінність", яка лідирує в основних категоріях премії з п'ятьма номінаціями, включаючи номінацію "Кращий європейський фільм", отримала три номінації у категорії "Мистецтво та ремесла": за найкращий акторський склад, найкращу оригінальну музику та найкращу. Єдиним іншим номінантом у категорії "Ремесло" став біографічний фільм Агнешки Холланд "Франц" про Франца Кафку, номінований за найкращі костюми, зачіски та грим.
Церемонія вручення Європейської кінопремії 2026 відбудеться у Берліні 17 січня.