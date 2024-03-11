Эмма Стоун получила "Оскар" за главную роль в фильме "Бедные и несчастные
Киев • УНН
Эмма Стоун получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Бедные и несчастные"
Эмма Стоун получила "Оскар" за главную роль в фильме "Бедные-несчастные", пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Для 35-летней Эммы Стоун "Оскар" стал вторым за карьеру. Первую статуэтку она получила за роль в фильме "Ла-Ла Ленд". За роль в "Бедных-несчастных" она ранее получила "Золотой глобус" и премию BAFTA.
"Бедные-несчастные" - фильм Йоргоса Лантимоса, экранизация одноименного романа Аласдера Грея. В нем рассказывается о хирурге, который вылавливает из Темзы тело молодой беременной женщины и пересаживает ей мозг ее собственного нерожденного младенца.
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