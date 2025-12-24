Свидетельство о смерти Роба и Мишель Райнер подтверждает: супруги погибли через несколько минут после многочисленных ножевых ранений

Официальные свидетельства о смерти Роба и Мишель Райнер подтверждают, что легендарный актер и режиссер и его жена скончались всего через несколько минут после многочисленных колото-резаных ранений. Супруги были найдены мертвыми 14 декабря в своем доме в Брентвуде, а их тела впоследствии кремировали. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Роб Райнер, легендарный актер, ставший режиссером, и его жена Мишель были найдены мертвыми 14 декабря в своем доме в Брентвуде. В свидетельстве о смерти указано, что причиной стали "ножевые ранения, нанесенные другим лицом", а время между нападением и смертью – "минуты". Роба обнаружили в 15:45, а Мишель — в 15:46 14 декабря. Согласно свидетельствам, их кремировали.

Роб и Мишель Райнер познакомились, когда он снимал романтическую комедию "Когда Гарри встретил Салли", и поженились несколько месяцев спустя, в 1989 году. У них было трое детей: Ник, Роми и Джейк. Роб также удочерил свою дочь Трейси во время первого брака с Пенни Маршалл.

Тела Роба и Мишель нашла Роми, которую вызвали в дом после того, как массажистка не смогла связаться с супругами, сообщает New York Times.

Джейк и Роми впервые прокомментировали смерть родителей 17 декабря: "Слова даже не могут описать невероятную боль, которую мы испытываем каждую минуту. Ужасная и опустошительная потеря наших родителей, Роба и Мишель Райнер, — это то, чего никто не должен переживать. Они были не просто нашими родителями; они были нашими лучшими друзьями", — говорится в заявлении.

Позже они выпустили еще одно заявление для People, чтобы выразить благодарность за "поток любви и поддержки". Джейк и Роми добавили, что мемориальная служба в честь Роба и Мишель состоится "позже".

Роб Райнер, сын известного писателя, режиссера и комика Карла Райнера, снимался в ситкоме 1971 года "Все в семье", а затем режиссировал фильмы "Это Спинал Тэп", "Когда Гарри встретил Салли", "Несколько хороших людей" и "Стой возле меня". Последний фильм Роба, "Спинал Тэп II: Продолжение конца", вышел ранее в этом году.

