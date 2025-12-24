Свидетельство о смерти Роба и Мишель Райнер подтверждает: супруги погибли через несколько минут после многочисленных ножевых ранений

$42.100.05
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 20683 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 38781 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 50048 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 58306 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 38360 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 45155 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 21676 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 19006 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24490 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo24 декабря, 00:39 • 17469 просмотра
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo24 декабря, 01:12 • 12939 просмотра
Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон24 декабря, 01:46 • 8022 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo04:30 • 13683 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 5432 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 50059 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 31970 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 58313 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 45158 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 100702 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 3746 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 28435 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 26345 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 29629 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 31598 просмотра
Свидетельство о смерти Роба и Мишель Райнер подтверждает: супруги погибли через несколько минут после многочисленных ножевых ранений

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Официальные свидетельства о смерти подтверждают, что Роб и Мишель Райнер скончались от многочисленных ножевых ранений 14 декабря в своем доме в Брентвуде. Тела супругов были кремированы, а их дети, Роми и Джейк, выразили глубокую боль от потери.

Свидетельство о смерти Роба и Мишель Райнер подтверждает: супруги погибли через несколько минут после многочисленных ножевых ранений

Официальные свидетельства о смерти Роба и Мишель Райнер подтверждают, что легендарный актер и режиссер и его жена скончались всего через несколько минут после многочисленных колото-резаных ранений. Супруги были найдены мертвыми 14 декабря в своем доме в Брентвуде, а их тела впоследствии кремировали. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Роб Райнер, легендарный актер, ставший режиссером, и его жена Мишель были найдены мертвыми 14 декабря в своем доме в Брентвуде. В свидетельстве о смерти указано, что причиной стали "ножевые ранения, нанесенные другим лицом", а время между нападением и смертью – "минуты". Роба обнаружили в 15:45, а Мишель — в 15:46 14 декабря. Согласно свидетельствам, их кремировали.

Роб и Мишель Райнер познакомились, когда он снимал романтическую комедию "Когда Гарри встретил Салли", и поженились несколько месяцев спустя, в 1989 году. У них было трое детей: Ник, Роми и Джейк. Роб также удочерил свою дочь Трейси во время первого брака с Пенни Маршалл.

Тела Роба и Мишель нашла Роми, которую вызвали в дом после того, как массажистка не смогла связаться с супругами, сообщает New York Times.

Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20.12.25, 17:32 • 45783 просмотра

Джейк и Роми впервые прокомментировали смерть родителей 17 декабря: "Слова даже не могут описать невероятную боль, которую мы испытываем каждую минуту. Ужасная и опустошительная потеря наших родителей, Роба и Мишель Райнер, — это то, чего никто не должен переживать. Они были не просто нашими родителями; они были нашими лучшими друзьями", — говорится в заявлении.

Позже они выпустили еще одно заявление для People, чтобы выразить благодарность за "поток любви и поддержки". Джейк и Роми добавили, что мемориальная служба в честь Роба и Мишель состоится "позже".

Роб Райнер, сын известного писателя, режиссера и комика Карла Райнера, снимался в ситкоме 1971 года "Все в семье", а затем режиссировал фильмы "Это Спинал Тэп", "Когда Гарри встретил Салли", "Несколько хороших людей" и "Стой возле меня". Последний фильм Роба, "Спинал Тэп II: Продолжение конца", вышел ранее в этом году.

Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей, ему может грозить смертная казнь17.12.25, 08:47 • 4063 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Режиссер
Фильм
Сериал
Столкновения
Брак
The New York Times