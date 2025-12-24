Свідоцтво про смерть Роба і Мішель Райнер підтверджує: подружжя загинуло за кілька хвилин після численних ножових поранень

Офіційні свідоцтва про смерть Роба і Мішель Райнер підтверджують, що легендарний актор і режисер та його дружина померли всього за кілька хвилин після численних колото-різаних поранень. Подружжя було знайдено мертвими 14 грудня у своєму будинку в Брентвуді, а їхні тіла згодом кремували. Про це повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

Роб Райнер, легендарний актор, який став режисером, і його дружина Мішель, були знайдені мертвими 14 грудня у своєму будинку в Брентвуді. У свідоцтві про смерть зазначено, що причиною стали "ножові поранення, завдані іншою особою", а час між нападом і смертю – "хвилини". Роба виявили о 15:45, а Мішель — о 15:46 14 грудня. Згідно зі свідоцтвами, їх кремували.

Роб і Мішель Райнер познайомилися, коли він знімав романтичну комедію "Коли Гаррі зустрів Саллі", і одружилися кілька місяців потому, у 1989 році. У них було троє дітей: Нік, Ромі та Джейк. Роб також усиновив свою дочку Трейсі під час першого шлюбу з Пенні Маршалл.

Тіла Роба і Мішель знайшла Ромі, яку викликали до будинку після того, як масажистка не змогла зв’язатися з подружжям, повідомляє New York Times.

Джейк і Ромі вперше прокоментували смерть батьків 17 грудня: "Слова навіть не можуть описати неймовірний біль, який ми відчуваємо кожну хвилину. Жахлива та спустошлива втрата наших батьків, Роба та Мішель Райнер, — це те, чого ніхто не повинен переживати. Вони були не просто нашими батьками; вони були нашими найкращими друзями", — йдеться у заяві.

Пізніше вони випустили ще одну заяву для People, щоб висловити вдячність за "потік любові та підтримки". Джейк і Ромі додали, що меморіальна служба на честь Роба і Мішель відбудеться "пізніше".

Роб Райнер, син відомого письменника, режисера та коміка Карла Райнера, знімався у ситкомі 1971 року "Все в сім’ї", а потім режисував фільми "Це Спінал Теп", "Коли Гаррі зустрів Саллі", "Декілька хороших людей" та "Стій біля мене". Останній фільм Роба, "Спінал Теп II: Продовження кінця", вийшов раніше цього року.

