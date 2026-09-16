Дрон атаковал Мекку: Саудовская Аравия обвинила хуситов, те назвали другие цели - CNN

Саудовская Аравия сообщила о сбитии беспилотника хуситов на окраине священного для ислама города Мекка. Это произошло во вторник, 15 сентября, сообщает CNN, передает УНН.

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По данным правительства страны, это первый удар БПЛА хуситов по городу Мекка за последние почти 10 лет. До этого, в 2017 году, была перехвачена атака с использованием баллистических ракет.

Сами хуситы отрицают свою причастность к атаке. Там также добавили, что ее целями были саудовские нефтяные объекты и военные базы "далеко от святых мест".

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Хуситы в последнее время активизировали свою борьбу против поддерживаемого Саудовской Аравией правительства Йемена и расширили область его контроля. На прошлой неделе они захватили портовый город на побережье Красного моря в Йемене и остров вблизи важного водного пути, который в течение нескольких месяцев действовал как резервный маршрут в обход Ормузского пролива, позволяя экспортировать саудовскую нефть и нефтепродукты.

Напомним

Стремительное наступление поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене позволило им усилить контроль над стратегическим проливом Баб-эль-Мандеб и создало новую проблему для США на фоне войны с Ираном.