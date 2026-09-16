Дрон атакував Мекку: Саудівська Аравія звинуватила хуситів, ті назвали інші цілі - CNN

Саудівська Аравія повідомила про збиття безпілотника хуситів на околиці священного міста ісламу Мекка. Це сталося у вівторок, 15 вересня, повідомляє CNN, передає УНН.

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За даними уряду країни, це перший удар БПЛА хуситів по місту Мекка впродовж останніх майже 10 років. До того, у 2017 році, було перехоплено атаку балістичними ракетами.

Самі хусити заперечують свою причетність до атаки. Там також додали, що її цілями були саудівські нафтові об'єкти та військові бази "далеко від святих місць".

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Хусити останнім часом активізували їх боротьбу проти підтримуваного Саудівською Аравією уряду Ємену та розширили його область контролю. Минулого тижня вони захопили портове місто Червоного моря в Ємені та острів поблизу важливого водного шляху, який протягом місяців діяв як резервна копія Ормузької протоки, дозволяючи експортувати саудівську нафту та продукти нафтопереробки.

Нагадаємо

Стрімкий наступ підтримуваних Іраном хуситів у Ємені дозволив їм посилити контроль над стратегічною протокою Баб-ель-Мандеб та створив нову проблему для США на тлі війни з Іраном.