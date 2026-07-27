Украина не вступит в ЕС с Бандерой на флаге - глава Минобороны Польши

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в Европейский Союз, если продолжит героизировать Степана Бандеру. По его словам, это является четкой позицией Варшавы. Об этом он заявил в интервью изданию Wirtualna Polska, пишет УНН.

Украина не войдет в ЕС с Бандерой на своем флаге - отметил он.

Косиняк-Камыш отметил, что Польша открыто определила границу, за которой не готова поддерживать евроинтеграцию Украины.

Он также подчеркнул, что препятствием на пути Украины к вступлению в ЕС могут быть не только исторические споры. По его словам, Киеву еще необходимо выполнить ряд требований в сфере сельского хозяйства, а также пройти сложный этап переговоров по антикоррупционному кластеру. Министр считает, что процесс присоединения Украины к Евросоюзу будет длительным и "не произойдет быстро".

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