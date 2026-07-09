Нам не удалось решить исторические вопросы - Навроцкий после встречи с Зеленским

Президент Польши Кароль Навроцкий и Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях саммита НАТО не смогли решить вопрос истории. Об этом глава польского государства сообщил на пресс-конференции после общения, информирует УНН.

Детали

По его словам, встреча длилась около часа, при этом стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений и дальнейшего взаимодействия.

В последнее время вокруг польско-украинских отношений наблюдается большая напряженность. Что точно не изменилось, так это то, что как для Украины, так и для Польши главной угрозой остается российская федерация. Мы смотрим в одном направлении. Что касается угроз нашей независимости, то это не изменилось. Однако нам не удалось решить исторические вопросы на этой встрече. Мы также не подходили (к этой встрече - ред.) с надеждой, что все вопросы будут решены - сказал Навроцкий.

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Он подчеркнул, что вопросы УПА "не подлежат обсуждению".

Эмоции поляков относительно преступления, волынского геноцида, являются вопросом, который не подлежит обсуждению. ... Мы рассчитываем на понимание Украиной того, что флаг Бандеры также ограничивает будущее Украины в Европейском Союзе, он несет много негативных символов - заявил президент Польши.

Он добавил, что положительно оценивает итоги встречи с Зеленским, и указал, что разговор был "конструктивным, как всегда", а стороны подтвердили свои позиции и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с президентом Польши Каролем Навроцким на саммите НАТО. По его словам, разговор длился более часа. Лидеры договорились продолжить диалог, признав общей угрозой россию.

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